En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شورایعالی امنیت ملی برای کنترل صداوسیما ورود کند

اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که ادعاها در فضاهای غیررسمی از جانب مجامع رسمی کنترل شود، حداقل انتظار آن است که پروتکلی برای رسانه‌های رسمی و اظهاراتی که در این فضا مطرح می‌شود از جانب شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود و تریبون بازتولید این نزاع‌ها رسانه‌های رسمی کشور نباشند.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۷۸
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۲۸ 21 August 2025
|
1942 بازدید
|
۱۱

به گزارش تابناک، روزنامه فرهیختگان در انتقاد از حمله کارشناس صدا و سیما در آنتن زنده به حسن روحانی و اشعث بن قیس خواندن وی، نوشت: انتقاداتی که در روزهای گذشته علیه سیاستمداران مطرح شده به جای آنچه به مثابه آبی بر آتش شعله‌ور رادیکالیسم در فضایی سیاسی کشور عمل کند، هیزمی به این آتش اضافه می‌کند. 

قطبی شدن فضای سیاسی در کشور تنها در فضای سیاسی محدود نمی‌ماند. آسیب این وضعیت به انسجام اجتماعی ایجاد شده در جامعه نیز ضربه می‌زند و اتحادی که مردم در دوران جنگ به شکل خودجوش به وجود آورده بودند را متزلزل می‌کند و حتی می‌تواند آن را نابود کند. اوج گرفتن این دعواها، این شائبه را در میان مردم پررنگ می‌کند که چه در شرایط بحرانی و چه در شرایط عبور از بحران، سیاستمداران نه برای منافع مردم نگرانند و نه منافع و امنیت ملی. آنچه برای آن‌ها اصل قرار دارد، دعوای قدرت است. خروجی چنین نگاهی ناامیدی مردم را به دنبال دارد و تعمیم آن به جامعه می‌تواند شکاف‌های اجتماعی گذشته را با شیبی تندتر بازتولید کند. 

نکته عجیب‌تر آنکه بستر بخشی از انتقاداتی که بهانه‌ای تازه برای ادامه دعوا فراهم می‌کند، رسانه‌های رسمی هستند. آنچه سه‌شنبه شب از زبان یکی از کارشناسان در رسانه ملی در مورد رئیس‌جمهور اسبق ایران مطرح شد، ازجمله این اظهارات است. اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که ادعاها در فضاهای غیررسمی از جانب مجامع رسمی کنترل شود، حداقل انتظار آن است که پروتکلی برای رسانه‌های رسمی و اظهاراتی که در این فضا مطرح می‌شود از جانب شورای عالی امنیت ملی تنظیم شود و تریبون بازتولید این نزاع‌ها رسانه‌های رسمی کشور نباشند. 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
صداوسیما شورایعالی امنیت ملی رسانه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش آذری جهرمی به توهین صداوسیما به روحانی و ظریف
واکنش دفتر روحانی به توهین صداوسیما
کرباسچی: رئیس صداوسیما را از دولت بیرون کنید!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Germany
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
15
پاسخ
نمی‌توان انتظار داشت که ادعاها در فضاهای غیررسمی از جانب مجامع رسمی کنترل شود؟؟؟ عه؟ اگه یه آدم عادی همچین حرفهایی زده بود الان کجا بود و وضعیتش چی بود؟ اینا چون از خودتونن کاری بهشون ندارین بیخود بهانه نیار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
16
9
پاسخ
کارشناس برنامه واقعیت را با مثالی درست بیان کرده تاریخ همیشه تکرار میشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
حرف حق
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
3
14
پاسخ
ظاهرا بعضی اصولگراها از نقش احتمالی روحانی در آینده نگرانند!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
از روحانی و ظریف در دولت فعلی پزشکیان نگران هستم ، اگر پزشکیان با فرمان آنها جلو برود به ضرر منافع ملی است و به عقب باز می گردیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
7
پاسخ
اصلا اصل ازادی بیان میگه تلویزیون دولتی باید تحت نظارت مداوم باشه.
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
4
20
پاسخ
خوارج بر صدا و سیما مستولی شده اند. والسلام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
شما اهل کانادا هستی نظر می گذاری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
7
3
پاسخ
خیلی جالبه عده ای که مثلا ادعای آزادی بیان دارند و همین چند روز پیش جلو یک مصوبه مهم را گرفتند
مدام مخالف آزادی بیان هستند آزادی بیان فقط نمونه غربی برای این ها قابل قبول هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
8
پاسخ
این کارشناس برادر مخترع و کاشف "معجزه هزاره سوم" هستند !!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
7
پاسخ
صدا و سیمای میلی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YOs
tabnak.ir/005YOs