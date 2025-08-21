En
سقوط جنگنده اف-۱۸ آمریکایی در سواحل ویرجینیا

سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت که علت این حادثه در دست بررسی است. به گفته وی، هنوز لاشه هواپیما از آب خارج نشده است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۵ 21 August 2025
مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که یک جنگنده اف-۱۸ سوپر هورنت نیروی دریایی این کشور در سواحل ایالت ویرجینیا سقوط کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از شبکه سی‌بی‌اس، این حادثه چهارشنبه به وقت محلی و در جریان یک پرواز تمرینی رخ داد.

خلبان این جنگنده نجات یافت و به بیمارستان منتقل شد اما درباره وضعیت وی گزارشی منتشر نشده است.

«جکی پاراشار» سخنگوی نیروی دریایی آمریکا گفت که علت این حادثه در دست بررسی است. به گفته وی، هنوز لاشه هواپیما از آب خارج نشده است.

در ۱۰ ماه گذشته، این ششمین جنگنده اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکاست که سقوط می‌کند.

بنا بر اعلام نیروی دریایی آمریکا، هزینه تولید هر فروند از این جنگنده حدود ۶۷ میلیون دلار است.

