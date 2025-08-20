En
اخبار ضد و نقیض از بیماری ستاره تازه وارد پرسپولیس

سرژ اوریه، خرید پرسپولیس، بعد از تست‌های پزشکی مبتلا به هپاتیت تشخیص داده شد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۵۵ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، با وجود عدم مشکل در ثبت قرارداد و صدور کارت بازی، حضور او منوط به تأیید سه متخصص درباره غیرقابل‌انتقال بودن بیماری است. در غیر این صورت همکاری‌اش با سرخ‌ها منتفی خواهد شد.

اما منبعی دیگر نوشت: برخلاف شایعات منتشرشده، ابتلای سرژ اوریه، مدافع ساحل عاجی پرسپولیس به بیماری هپاتیت صحت ندارد.

یکی از مسئولان باشگاه، ضمن اعلام این خبر مدعی شد: «سرژ اوریه مشکلی برای حضور در ترکیب پرسپولیس نخواهد داشت. قرارداد او با باشگاه پرسپولیس ثبت شده و فردا کارت بازی‌اش صادر خواهد شد.»

نظر شما

