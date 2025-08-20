En
فا
کد خبر: ۱۳۲۳۸۶۲
بازدید: ۲۸۳۸

باران های بی سابقه بمبئی

باران های بی سابقه بمبئی، پایتخت هند، را به حالت تعطیل درآورده است. این اختلال به قطارهای محلی، که شریان حیاتی سیستم حمل و نقل شهر هستند، ضربه زده است. بسیاری از مناطق دچار آب‌گرفتگی تا زانو شده‌اند و مردم مجبور به عبور از سیلاب‌ها هستند.”

هند باران موسمی بمبئی سیل
