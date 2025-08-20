باران های بی سابقه بمبئی
باران های بی سابقه بمبئی، پایتخت هند، را به حالت تعطیل درآورده است. این اختلال به قطارهای محلی، که شریان حیاتی سیستم حمل و نقل شهر هستند، ضربه زده است. بسیاری از مناطق دچار آبگرفتگی تا زانو شدهاند و مردم مجبور به عبور از سیلابها هستند.”
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:هند باران موسمی بمبئی سیل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.