باران های بی سابقه بمبئی

باران های بی سابقه بمبئی، پایتخت هند، را به حالت تعطیل درآورده است. این اختلال به قطارهای محلی، که شریان حیاتی سیستم حمل و نقل شهر هستند، ضربه زده است. بسیاری از مناطق دچار آب‌گرفتگی تا زانو شده‌اند و مردم مجبور به عبور از سیلاب‌ها هستند.”