هواداران تراکتور محروم شدند، استقلالی‌ها جریمه نقدی!

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در کوتاه‌ترین زمان ممکن رأی خود را درباره تخلفات دیدار سوپرجام و اظهارات مدیر اجرایی پرسپولیس در رسانه‌ها صادر کرد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۹ 20 August 2025
به گزارش تابناک، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چهارشنبه شب آرای خود درباره دیدار سوپرجام میان تراکتور و استقلال را اعلام کرد.

بر اساس این احکام، باشگاه تراکتور از حضور تماشاگران مرد در یکی از مسابقات محروم شد. این باشگاه می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و موضوع را به کمیته استیناف ارجاع دهد.

همچنین خداداد عزیزی به دلیل رفتار غیرورزشی، به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد؛ این حکم قابل تجدیدنظر است.

باشگاه استقلال نیز به دلیل تخلفات هواداران منتسب به این تیم، باید مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند که این رأی نیز قابل اعتراض خواهد بود.

در بخش دیگری از احکام کمیته انضباطی، رضا کرمانشاهی مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها، به دو جلسه محرومیت از حضور در تمامی مسابقات در هر رده و پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

