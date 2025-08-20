En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شکایت بیرانوند از پرسپولیس به دادگاه خارجی

دروازه‌بان محروم تراکتور شکایت خود از پرسپولیس و فدراسیون فوتبال را به دادگاه عالی ورزش ارسال کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۵
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۷ 20 August 2025
|
533 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عصر چهارشنبه تجدیدنظر خواهی بیرانوند که با رأی فدراسیون ۴ ماه برای فسخ غیرموجه قرارداد محروم شده، برای دیوان داوری ورزش در سوئیس ارسال شد.

این دادخواهی که به همراه آرای کمیته وضعیت، استیناف و گزارش کارشناس خبره مالی پرونده و چندین شهادت نامه بود با پرداخت هزار فرانک سوییس در وجه این دادگاه برای ثبت شکایت همراه بود.

در این پرونده بیرانوند تقاضای داوری سه‌گانه را داشته چون همزمان از پرسپولیس به‌عنوان شاکی و از فدراسیون به‌عنوان صادرکننده رأی شکایت کرده است.

امروز باشگاه پرسپولیس هم اعلام کرده بود شکایتش از بیرانوند و تراکتور مبنی بر «اغوای بازیکن» را رسماً در دادگاه عالی ورزش (CAS) ثبت کرده است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
بیرانوند دروازه بان شکایت پرسپولیس دادگاه عالی ورزش خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
گاف دوباره مدیران پرسپولیس؛ در انتظار جریمه جدید!
سعید مهری رسما از پرسپولیس جدا شد
تتوی متفاوت و جدید علیرضا بیرانوند
شکایت جدید پرسپولیس از تراکتور و بیرانوند
بیرانوند به دادگاه احضار شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YOV
tabnak.ir/005YOV