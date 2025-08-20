شکایت بیرانوند از پرسپولیس به دادگاه خارجی

دروازه‌بان محروم تراکتور شکایت خود از پرسپولیس و فدراسیون فوتبال را به دادگاه عالی ورزش ارسال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، عصر چهارشنبه تجدیدنظر خواهی بیرانوند که با رأی فدراسیون ۴ ماه برای فسخ غیرموجه قرارداد محروم شده، برای دیوان داوری ورزش در سوئیس ارسال شد.

این دادخواهی که به همراه آرای کمیته وضعیت، استیناف و گزارش کارشناس خبره مالی پرونده و چندین شهادت نامه بود با پرداخت هزار فرانک سوییس در وجه این دادگاه برای ثبت شکایت همراه بود.

در این پرونده بیرانوند تقاضای داوری سه‌گانه را داشته چون همزمان از پرسپولیس به‌عنوان شاکی و از فدراسیون به‌عنوان صادرکننده رأی شکایت کرده است.

امروز باشگاه پرسپولیس هم اعلام کرده بود شکایتش از بیرانوند و تراکتور مبنی بر «اغوای بازیکن» را رسماً در دادگاه عالی ورزش (CAS) ثبت کرده است.