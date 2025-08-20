En
واکنش دفتر روحانی به توهین صداوسیما

صداوسیما باید از جنگ تحمیلی گذشته درس‌های لازم را گرفته، تغییر رویه داده و به دامن مردم بازگردد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۴
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۸ 20 August 2025
|
1400 بازدید

به گزارش تابناک، محمود واعظی رییس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم و قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه در واکنش به توهین صد او سیما به روحانی نوشت:

صداوسیما موظف است که بی‌طرفی سیاسی-جناحی را در همه ابعاد رعایت و سرلوحه قرار دهد.

عملکرد صداوسیما موجب شد تا گروه‌های اقلیت تند فرصت پیدا کرده و از حمله یک فرد، به دو تن از سرمایه های کشور یعنی جناب آقای دکتر روحانی و آقای دکتر ظریف به شیوه های مختلف حمایت کنند.

اینکه صداوسیما به اظهارات تفرقه‌آمیز بها و اجازه استمرار می‌دهد، نشانه خوبی نیست.

نقش صداوسیما در ایجاد همبستگی یا حتی ایجاد تفرقه تعیین‌کننده است.

نباید صداوسیما از مهمانانی دعوت کند که آگاهانه یا ناآگاهانه، با ارائه نظرات، در راستای هدف رژیم صهیونی که ایجاد تفرقه میان مردم و حاکمیت است اقدام کنند.

صداوسیما نمی‌تواند توسط یک اقلیت تندرو اداره شود، این تفکر، تفکر قابل‌قبولی نیست.

متاسفانه «این اقلیت تند» هنوز قبول نکرده‌اند که مردم دست رد به سینه آنها زده‌اند و همواره در رقابت انتخاباتی با دولت مستقر به سر می‌برند!

یک روز استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند، روزی دیگر ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور نفوذی است! اتهام‌زنی به سایر مسئولین کشور و کارشکنی نیز از نمونه اقدامات تخریبی این گروه است.

همه این افراد و گروه‌ها از یک اتاق فکر واحد دستور می‌گیرند و به دنبال منافع ملی و حفظ و حراست از ایران نیستند.

متاسفانه این اقلیت تندرو ثابت کرده‌اند که در عموم مسائل کج‌اندیش هستند و در عمده موارد به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا به جای اینکه مردم خوشحال شوند، دشمن‌شاد شود!

مردم متوجه شده‌اند که این افراد تنها به فکر تصاحب قدرت‌اند و رقیب خود را تخریب می‌کنند تا به خیال خود در انتخابات بعدی پیروز شوند.

تصاحب قدرت هدف غایی آنهاست و اندکی به فکر رفاه و آسایش مردم و توسعه ایران نیستند‌.

مطابق توصیه مقام معظم رهبری ضروری است انسجام ملی افزایش و از اقدامات تفرقه‌افکنانه اجتناب شود.

اگر قصد مذاکره داشته باشیم هم، همبستگی ملی حداکثری است که شرایط و زمینه لازم را تسهیل می‌کنند.

تندروها با فرمولی نخ‌نماشده جملگی افرادی که اقبال مردم به آنها زیاد شده است را تخریب می‌کنند تا در آینده بدون رقیب باشند!

تکلیف دشمن مشخص است؛ اما انتظار نمی‌رود مهمانانی که به صداوسیما دعوت می‌شوند، در راستای سیاست‌های رژیم صهیونیستی یعنی شکاف و تفرقه صحبت کنند.

صداوسیما باید از جنگ تحمیلی گذشته درس‌های لازم را گرفته، تغییر رویه داده و به دامن مردم بازگردد.

زیبنده نیست، صداوسیما به صورتی عمل کند که مردم مجبور شوند اخبار را در فضای مجازی و رسانه های خارجی دنبال کنند.

موفقیت این گروه در قهر و کنار رفتن مردم است. در نتیجه مشارکت و افزایش حضور مردم به ضرر این افراد است؛ درصورتی که مشارکت مردمی به سود کشور است.

ضروری است تدابیری صورت گیرد تا ضمن رتق و فتق امور جاری کشور، انسجام ملی افزایش یابد. قدرت اصلی ما، مردم، رضایت عمومی و تقویت انسجام ملی است.

نظر شما

