عیادت عارف از سید محمد خاتمی + عکس

 معاون اول رئیس جمهوری با حضور در یکی از بیمارستان های تهران از حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی عیادت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۳
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۹ 20 August 2025
|
1239 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی وقوع عارضه قلبی برای حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از او عیادت کرد.

محمدرضا عارف در جریان این عیادت که وزیر بهداشت نیز حضور داشت در جریان روند درمان رئیس‌جمهور اسبق کشورمان قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن قدردانی از کادر درمان، برای حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی آرزوی بهبودی کامل کرد.

رئیس جمهور اسبق کشورمان نیز ضمن قدردانی از عارف برای دولتمردان آرزوی توفیق در خدمت به مردم کشورمان کرد.

برچسب ها
سید محمد خاتمی بیمارستان بستری محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور خبر فوری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
0
پاسخ
درود
سر دوستان سلامت!
خداوند بزرگ سلامتی دهاد
