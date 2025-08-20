عیادت عارف از سید محمد خاتمی + عکس

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، در پی وقوع عارضه قلبی برای حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، معاون اول رئیس‌جمهوری با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از او عیادت کرد.

محمدرضا عارف در جریان این عیادت که وزیر بهداشت نیز حضور داشت در جریان روند درمان رئیس‌جمهور اسبق کشورمان قرار گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهوری ضمن قدردانی از کادر درمان، برای حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی آرزوی بهبودی کامل کرد.

رئیس جمهور اسبق کشورمان نیز ضمن قدردانی از عارف برای دولتمردان آرزوی توفیق در خدمت به مردم کشورمان کرد.