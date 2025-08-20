هشدار جدی پلیس راهور به رانندگان متخلف حادثه ساز

به گزارش تابناک به نقل از سایت راهور، سردار سید تیمور حسینی، پیش از ظهر انروز چهارشنبه ۲۹ مردادماه در نشست صمیمی با خبرنگاران و اصحاب رسانه که به مناسبت روز خبرنگار در ستاد پلیس راهورفراجا برگزار شد اظهار داشت: یاد و خاطره همه شهدای عزیز و گرانقدر را گرامی میداریم. بهویژه شهید بزرگوار جناب آقای صارمی عزیز و همراهان ایشان که در هفدهم مردادماه ۱۳۷۷ به فیض عظمای شهادت نائل شدند و این روز نیز به عنوان روز خبرنگار نامگذاری گردید.
وی با اشاره به اقدام پلیس راهور در شب حمله رژیم صهیونیستی به کشور افزود: روزی که در معرض حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفتیم، از یک سو بحث سوخترسانی به خودروها و از سوی دیگر مدیریت تردد این حجم بیسابقه، نیازمند کار فوقالعادهای بود که سه شبانه روز همکاران ما تلاش کردند تا وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی افزود: اگرچه برنامهریزی قبلی وجود نداشت، اما با اقدام به موقع و استفاده از تجربیات گذشته، در طول ۷۲ ساعت نخست به گونهای عمل شد که هیچکس در راههای مواصلاتی، بهویژه اطراف پایتخت، با مشکل جدی مواجه نگردید.
سردار حسینی تصریح کرد: در همان شب نخست بیش از ۲۰ تا ۳۰ مورد تانکرهای حمل سوخت را ناچار شدیم به شکل ویژه و بعضاً برخلاف جهت، اسکورت کنیم تا به موقع به جایگاهها برسند و از حیث سوخترسانی و ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد نشود.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات پلیس راهور در اربعین سال جاری، گفت: در ایام اربعین نیز با توجه به شرایط خاص حاکم، از جمله گرمای هوا و افزایش ترددها نسبت به سال گذشته، وضعیت به مراتب منظمتر بود. در هیچ محوری و در هیچ ساعت از شبانهروز شاهد انسداد یا گره ترافیکی نبودیم.
وی افزود: در مرزها نیز چه در بحث توقف خودروها، چه در جابهجایی خودروهای شخصی و چه در تأمین ناوگان عمومی مسافر در مسیر رفت و بازگشت، مشکل خاصی مشاهده نشد.
سردار حسینی گفت: تا آخرین ساعات این مأموریت، که تقریباً تا ۷۲ ساعت پس از روز اربعین یعنی روز یکشنبه ادامه داشت، همچنان مشغول ساماندهی ورود زائران و ناوگان عمومی مسافران بودیم، اما خوشبختانه مسئلهای پیش نیامد.
وی با اشاره به کاهش آمار تصادف در اربعین سال جاری گفت: بر اساس آمار میدانی، در تصادفات جرحی و فوتی نیز شاهد کاهش ۱۷ درصدی بودیم. البته آمار قطعی و رسمی باید توسط پزشکی قانونی در اواخر شهریور اعلام شود و امیدواریم همان روند کاهش تأیید گردد.
سردار حسینی افزود: مضاف بر اینکه در ایام اربعین سال گذشته نیز نسبت به سال پیش از آن کاهش قابل توجهی ثبت شده بود؛ بنابراین اگر امسال هم این کاهش در آمار رسمی تثبیت شود، دو سال پیاپی خواهد بود که در ایام اربعین شاهد کاهش تصادفات هستیم.
رئیس پلیس راهور فراجا با هشدار به رانندگان متخلف تاکید کرد: پلیس برنامه ریزی مناسب را برای مدیریت ترافیک در شهریور ماه انجام داده و در راستای جلوگیری از تصادفات رانندگی اگر رانندهای حتی یک تخلف حادثه ساز انجام دهد گواهینامه فرد به مدت سه ماه توقیف سیستمی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال اگر رانندهای دو تخلف حادثه ساز همزمان مرتکب شود گواهینامه اش به مدت سیستمی توقیف میشود ولی در ایام خاص مانند شهریور ماه که افزایش سفرها و تصادفات را شاهد هستیم حتی یک تخلف حادثه ساز هم موجب توقیف سیستمی گواهینامه رانندگی فرد خواهد شد.
