فیش حقوقی نادره رضایی باز هم نجومی شد + عکس

در حالی تصویری از فیش حقوقی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی متعلق به نادره رضایی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که وی پیش از این در انتشارات علمی فرهنگی هم با چالش حقوق نجومی مواجه شده بود.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۶ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصویر فیش حقوقی منتسب به یکی از معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شده که میزان حقوق آن را ۹۷ میلیون تومان نشان می‌دهد.

این فیش حقوقی توسط فتح‌الله توسلی نماینده مجلس منتشر شده و با کنایه به نادره رضایی مربوط شده است.

بررسی کد ملی موجود در فیش منتشر شده با کدملی نادره رضایی در سامانه رسمیو ارتباط میان فیش یکصد میلیون تومانی و نادره رضایی را تأیید می‌کند.

نادره رضایی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹، با انتقاد روزنامه صبح نو و برخی از فعالان مجازی بابت حقوق ۱۸ میلیون تومانی روبه‌رو شده بود. حقوق اداره کار در این سال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

مطابق با فیش حقوقی منتشر شده رضایی در خرداد سال‌جاری ۴۴ میلیون تومان پاداش دریافت کرده و ۱۷۵ ساعت اضافه کار ثبت کرده است.

این درحالی است که هنرمندان زیادی از عملکرد وی انتقاد کرده بودند.

گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
1
پاسخ
این نادره چه خاصیتی برای کشور دارد؟
جمع کنید بساط اینها رو
پول اینها صرف خرید پنل خورشیدی بکنید یک دردی از مردم دوا کنه
