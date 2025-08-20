فیش حقوقی نادره رضایی باز هم نجومی شد + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصویر فیش حقوقی منتسب به یکی از معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شده که میزان حقوق آن را ۹۷ میلیون تومان نشان میدهد.
این فیش حقوقی توسط فتحالله توسلی نماینده مجلس منتشر شده و با کنایه به نادره رضایی مربوط شده است.
بررسی کد ملی موجود در فیش منتشر شده با کدملی نادره رضایی در سامانه رسمیو ارتباط میان فیش یکصد میلیون تومانی و نادره رضایی را تأیید میکند.
نادره رضایی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹، با انتقاد روزنامه صبح نو و برخی از فعالان مجازی بابت حقوق ۱۸ میلیون تومانی روبهرو شده بود. حقوق اداره کار در این سال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.
مطابق با فیش حقوقی منتشر شده رضایی در خرداد سالجاری ۴۴ میلیون تومان پاداش دریافت کرده و ۱۷۵ ساعت اضافه کار ثبت کرده است.
این درحالی است که هنرمندان زیادی از عملکرد وی انتقاد کرده بودند.
