فیش حقوقی نادره رضایی باز هم نجومی شد + عکس

در حالی تصویری از فیش حقوقی حدود ۱۰۰ میلیون تومانی متعلق به نادره رضایی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است که وی پیش از این در انتشارات علمی فرهنگی هم با چالش حقوق نجومی مواجه شده بود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، تصویر فیش حقوقی منتسب به یکی از معاونین وزارت فرهنگ و ارشاد منتشر شده که میزان حقوق آن را ۹۷ میلیون تومان نشان می‌دهد.

این فیش حقوقی توسط فتح‌الله توسلی نماینده مجلس منتشر شده و با کنایه به نادره رضایی مربوط شده است.

بررسی کد ملی موجود در فیش منتشر شده با کدملی نادره رضایی در سامانه رسمیو ارتباط میان فیش یکصد میلیون تومانی و نادره رضایی را تأیید می‌کند.

نادره رضایی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹، با انتقاد روزنامه صبح نو و برخی از فعالان مجازی بابت حقوق ۱۸ میلیون تومانی روبه‌رو شده بود. حقوق اداره کار در این سال ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

مطابق با فیش حقوقی منتشر شده رضایی در خرداد سال‌جاری ۴۴ میلیون تومان پاداش دریافت کرده و ۱۷۵ ساعت اضافه کار ثبت کرده است.

این درحالی است که هنرمندان زیادی از عملکرد وی انتقاد کرده بودند.