پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام آور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره‌ی درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دین‌داری، گوهر ارزنده‌ی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه‌ئی به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.

سید علی خامنه‌ای

بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار