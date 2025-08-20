En
پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام آور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۱۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۸:۳۸ 20 August 2025
|
1981 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام آور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
هنرمند برجسته و نام‌آور جناب آقای محمود فرشچیان، ستاره‌ی درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دین‌داری، گوهر ارزنده‌ی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانه‌ئی به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعه‌ی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.

سید علی خامنه‌ای
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار

برچسب ها
رهبر انقلاب آیت الله خامنه ای فرشچیان استاد فرشچیان تابلو عصر عاشورا خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظر شما

