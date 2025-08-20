پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت ستاره درخشان هنر ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای در پیامی درگذشت هنرمند برجسته و نام آور جناب آقای محمود فرشچیان را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
هنرمند برجسته و نامآور جناب آقای محمود فرشچیان، ستارهی درخشانی در آسمان هنر ایرانی بود. تعهد و دینداری، گوهر ارزندهی او را در خدمت معارف و دلبستگیهای مذهبی به کار گرفت و آثار جاودانهئی به یادگار گذاشت. رحمت و رضوان خدا بر او باد. به خاندان او و دوستان و شاگردانش و به جامعهی هنری کشور تسلیت عرض میکنم.
سید علی خامنهای
بیست و نهم مرداد یکهزار و چهارصد و چهار
