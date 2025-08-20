اصلاح طلبان جنبشی به دنبال جام زهر هستند!

سعید آجرلو کارشناس مسائل سیاسی در مصاحبهای در تحلیل بیانیه اصلاح طلبان گفت: «اصلاحطلبان به دنبال ساخت نسبتی مشابه آنچه که نهضت آزادی با نظام سابق (پهلوی) داشتند، با جمهوری اسلامی هستند. این جریان میخواهد بگوید که طرفدار مشروطهخواهی هستند و به دنبال گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی هستند و با حکومت مستقر در حال گفتوگو هستند... اینها به نوعی به تغییر از درون نظام باور دارند. به عبارت دیگر، اینها به دنبال براندازی نرم و رژیم چنج هستند. در این روند، ممکن است پوستهای از جمهوری اسلامی باقی بماند، اما بدون مقاومتی، بدون موشک و برنامه هستهای. این تحلیلهای سطحی امروزی مشابه همان تحلیلهای سال 82 است که در نامه جام زهر خطاب به رهبری آمده بود... این جماعت اصلاح طلب اینها عاشق اردوغان بودند یعنی میگفتند که اردوغان نماد اسلام گرایی سکولار و نماد لیبرالیسم است و دیدید که نماد لیبرالیسم در نهایت به جولانی ختم و به حمایت از جولانی و به جنگ سوریه و حمایت از تکفیریها ختم شد...» روایت آجرلو را میبینید و میشنوید.