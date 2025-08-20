En
اظهارات جدید جبلی در پی رفتار مجریان روی آنتن زنده

رییس سازمان صداوسیما تاکید کرد: مجری برنامه گفت‌وگومحور صداوسیما باید رفتارها و گفتار خود را مدیریت کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۰۷
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۰ 20 August 2025
3278 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پیمان جبلی، درباره مسئولیت اظهارات مهمانان برنامه و مجریان توضیح داد: مسئولیت سخنان مهمان در برنامه زنده با خودش است، اما مجری برنامه گفتگومحور صداوسیما باید رفتار‌ها و گفتار خود را مدیریت کند.

جبلی توضیح داد: در برنامه‌های زنده که کارشناس و مهمان برنامه حضور پیدا می‌کنند مسئولیت صحبت و تحلیل‌شان به صورت طبیعی بر عهده خودشان است؛ به ویژه اینکه وقتی برنامه زنده است قابلیت کنترل، آن‌طور که ۱۰۰ درصد بتوان کنترل شود ممکن نیست. اما ادبیات و زبان بدن مجری برنامه‌های گفت‌و‌گو محور می‌تواند مفاهیمی داشته باشد که باید کنترل و مدیریت شود.

