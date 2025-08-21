به گزارش تابناک؛ گزارش مالی جدید شرکت چینی پاپ مارت (Pop Mart)، سازنده عروسک‌های لبوبو، ابعاد واقعی این موفقیت خیره‌کننده را نشان داده است: این شرکت در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از عروسک‌های نمادین آمریکایی مانند باربی و هات‌ویلز فروش داشته است و درآمد آن به یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود.

براساس گزارش مالی نیمه اول سال ۲۰۲۵، درآمد کلی شرکت پاپ مارت نسبت به سال گذشته ۲۰۴ درصد و سود خالص آن ۳۶۲ درصد افزایش یافته است. اما ستاره اصلی این گزارش، فرانچایز «هیولاها» (The Monsters) است که شخصیت اصلی آن لبوبو است. این مجموعه که توسط هنرمند چینی-هلندی، «کیسینگ لونگ» (Kasing Lung)، طراحی شده، به تنهایی درآمدی بالغ بر ۴.۸۱ میلیارد یوان (۶۷۰ میلیون دلار) را برای این شرکت به ارمغان آورده است که نشان‌دهنده رشد باورنکردنی ۶۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.