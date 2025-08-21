En
فروش عروسک چینی به یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود

لبوبو باربی را شکست داد؛ فروش عروسک چینی به یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۰۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۲:۳۰ 21 August 2025
|
2300 بازدید
|
۳

به گزارش تابناک؛ گزارش مالی جدید شرکت چینی پاپ مارت (Pop Mart)، سازنده عروسک‌های لبوبو، ابعاد واقعی این موفقیت خیره‌کننده را نشان داده است: این شرکت در شش ماه اول سال ۲۰۲۵ بیش از عروسک‌های نمادین آمریکایی مانند باربی و هات‌ویلز فروش داشته است و درآمد آن به یک میلیارد دلار نزدیک می‌شود.

براساس گزارش مالی نیمه اول سال ۲۰۲۵، درآمد کلی شرکت پاپ مارت نسبت به سال گذشته ۲۰۴ درصد و سود خالص آن ۳۶۲ درصد افزایش یافته است. اما ستاره اصلی این گزارش، فرانچایز «هیولاها» (The Monsters) است که شخصیت اصلی آن لبوبو است. این مجموعه که توسط هنرمند چینی-هلندی، «کیسینگ لونگ» (Kasing Lung)، طراحی شده، به تنهایی درآمدی بالغ بر ۴.۸۱ میلیارد یوان (۶۷۰ میلیون دلار) را برای این شرکت به ارمغان آورده است که نشان‌دهنده رشد باورنکردنی ۶۶۸ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی است.

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
4
پاسخ
مردم دیوانه شدن.هروقت این عروسک رو میبینم یه حس تنفر و چندش خاصی بهم دست میده. شایدم من مشکل دارم
من
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
2
پاسخ
این چیه آخه ... فردا میبینی بچه ها برا داشتنش زار میزنن .. یا به کیف ها آوریزونش کردن... دنبال چه چیزایی میرن ..مایه تأسف
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
3
پاسخ
من یکی که حاضر نیستم این عروسک را برای بچه ام بخرم چون خودم با 30 سال سن از دیدن این عروسک وحشت میکنم چه برسه به یه بچه 3 ساله
