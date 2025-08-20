En
عضو هیئت رئیسه مجلس: نیروهای انقلابی در دولت را حذف می‌کنند

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: گزارش‌هایی که به ما رسیده، در نهادهای زیر مجموعه وزارت کشور و بقیه سازمان ها و وزارت خانه روند حذف نیروهای انقلابی دولت اخیر در حال اجراست و مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۹۷
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۱۴ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس نسبت به روند حذف نیرو‌های انقلابی در دولت هشدار داد و اظهار داشت: به نظر می‌رسد برخی جریان‌ها در دولت فعلی در حال پیاده‌سازی طرح‌هایی هستند که از دوره دولت قبل باقی مانده و هدف آن، کنار گذاشتن نیرو‌های توانمند، دلسوز و باتجربه‌ای است که با شعار‌های دولت فعلی همسو نیستند. متأسفانه این اقدامات به‌گونه‌ای است که نیرو‌های متخصص و کیفی را حذف می‌کنند و در مقابل، افرادی را که صرفاً از نظر سیاسی همسو هستند وارد سیستم می‌نمایند.»

وی افزود: این روند نه‌تنها با شعار‌های دولت مبنی بر استفاده از نخبگان و وفاق در تضاد است، بلکه به نظر می‌رسد برخی افراد، آگاهانه به حرکت دولت خیانت می‌کنند. در بسیاری از شرکت‌ها، افرادی با گرایش‌های سیاسی خاص منصوب شده‌اند که فاقد توانایی لازم برای مدیریت هستند و این موضوع آسیب جدی به اقتصاد کشور و تولید، به‌ویژه در بخش‌های حساس وارد کرده است.» وی ادامه داد: گزارش‌هایی که به ما رسیده، در نهاد‌های زیر مجموعه وزارت کشور و بقیه سازمان‌ها و وزارت خانه روند حذف نیرو‌های انقلابی دولت اخیر در حال اجراست و مجلس در این موضوع ورود خواهد کرد.

وی در ادامه گفت: در نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مختلف شاهد این نوع برخورد‌ها هستیم. برخی احزاب که در بدنه دولت نفوذ کرده‌اند، در وزارتخانه‌ها نیرو‌هایی را به‌اصطلاح کاشته‌اند و این کاملاً مغایر با شعار‌های دولت است. امیدوارم دولت پس از یک سال عملکرد این افراد را ارزیابی کند و هرچه سریع‌تر این جریان‌ها را از بدنه اجرایی کشور جدا نماید.» وی با ابراز تأسف از برخی برخورد‌های سلیقه‌ای خاطرنشان کرد: در برخی موارد، معیار‌هایی مثل نصب پوستر برای انتخاب افراد در نظر گرفته شده، در حالی که شایستگی و تخصص باید ملاک انتصاب‌ها باشد. این‌گونه رفتار‌ها در همه دولت‌ها سابقه داشته، اما انتظار می‌رود دولت فعلی که با شعار تحول آمده، به چنین خطا‌هایی پایان دهد. نباید با جوانی که سال‌ها در دستگاه اجرایی فعالیت کرده و زندگی‌اش بر پایه همان حقوق اندک تنظیم شده، این‌گونه رفتار شود.»

نماینده مجلس دولت وفاق
