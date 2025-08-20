En
فرانس ۲۴: هشدار ایران به پاسخ با موشک‌های قوی‌تر

فرانس ۲۴ به بازتاب سخنان وزیر دفاع و دیگر مقامات ایرانی پرداخته است و یادآور شده که در صورت حملات جدید اسرائیل، ایران از موشک‌های تازه با «توانمندی بسیار بیشتر» استفاده خواهد کرد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۵ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ متن خبر فرانس ۲۴ از این قرار است:

ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در صورت حملات تازه اسرائیل، با موشک‌های تازه‌توسعه‌یافته‌ای پاسخ خواهد داد که «توانمندی بسیار بیشتری» نسبت به موشک‌های به‌کاررفته در جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل دارند.

 عزیز نصیرزاده وزیر دفاع گفت: «موشک‌هایی که در جنگ ۱۲ روزه استفاده شدند، چند سال پیش ساخته شده بودند. امروز ما موشک‌هایی تولید کرده‌ایم و در اختیار داریم که بسیار پیشرفته‌تر از موشک‌های قبلی هستند و اگر دشمن صهیونیستی بار دیگر دست به ماجراجویی بزند، بدون تردید از آنها استفاده خواهیم کرد.»

در میانه ژوئن، اسرائیل کارزار بمباران علیه ایران را آغاز کرد که به جنگی منجر شد و ایران در پاسخ، حملات موشکی و پهپادی انجام داد.

از ۲۴ ژوئن میان ایران و اسرائیل آتش‌بس برقرار است. با این حال، مقام‌های ایرانی بار‌ها هشدار داده‌اند که هر لحظه ممکن است دور تازه‌ای از درگیری آغاز شود، هرچند تأکید دارند تهران به‌دنبال جنگ نیست و صرفاً آماده هرگونه مقابله است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز دوشنبه گفت: «ایران باید در هر لحظه برای رویارویی آماده باشد. ما حتی در وضعیت آتش‌بس هم نیستیم؛ بلکه در توقف موقت خصومت‌ها به سر می‌بریم.»

رسانه‌های ایران گزارش دادند که ارتش از روز پنجشنبه یک رزمایش دو روزه برگزار می‌کند که طی آن طیف گسترده‌ای از موشک‌های کروز کوتاه‌برد و میان‌برد آزمایش خواهد شد.

دولت‌های غربی بار‌ها نسبت به برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کرده و ادعا می‌کنند آن را تهدیدی برای امنیت منطقه می‌دانند. در ژوئیه، فرانسه خواستار توافقی «جامع» با تهران شد که نه‌تنها برنامه هسته‌ای بلکه برنامه موشکی و اهداف منطقه‌ای ایران را نیز دربرگیرد.

ایران تأکید کرده است که توانمندی‌های نظامی این کشور موضوع مذاکره نیست.

