یک "نه" بزرگ‌ در برابر آرزوی رئیس پلیس راهور! +عکس 

رئیس پلیس راهور امروز در حاشیه نشست صمیمانه اش با خبرنگاران، پیامی در صفحه یادبود نوشت که تلاقی آن با آرم و علامت پویش ملی «نه به تصادف»، پیامی معنادار منتقل کرد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۹ 20 August 2025
3680 بازدید
۳

یک

روایت طنز تلخ خبرنگار تابناک از تردیدهای پیش روی آرزوی سردار تیمورحسینی، رئیس پلیس راهور فراجا _که نسبت به داشتن سالی عاری از حوادث تلخ رانندگی ابراز امیدواری کرده بود_ را می خوانید؛

آن آرزوی بزرگ و سه مانع سترگ

رئیس راهور مملکت در مجلسی با ارباب قلم، به رسم بزرگان بر لوحی نه چندان الوان، بذر یادگاری بکشت و چنین بنوشت: «سال، بی‌حادثه باد.» و آرزویی نیکو کرد.

یک

لیکن دانسته باش که این مراد، در طریقی اوفتاد که لاجرم، تیر آرزو بر زمین بنهاد.

یکی راهور، اینک در برابر سه راهزن؛

اوّلی: خودرویی وطنی، به نرخ چند صد میلیون تومنی و کیفیتی بسی بدتر از حال نزار همچو منی. همانا که نقصِ صنعت، او را به رخوتی درافکنده؛ سوارانش، دل کنده و سازندگانش سر زنده . ترمزش چندان که باید نگیرد و تنش سست، گویی پیکری بی‌جان است و دشمن انسان. هر گاه آسیبی رسد، پیوندهایش بگسلد، چنان که مسافران بی‌دفاع، بر زمین آسفالت درغلتند.

آن دوّم: راهی است ناهموار، پر از حفره های لاکردار. که گویی چاله ها، خیل موریانه‌هایند در حریم خانه ها. خطوطش نهان و نشانه‌هایش پنهان. رهگذران در آن، سرگشته اند و حیران.

و دیگر: راکبان بی هراس بر مرکبهایی ظاهرا باکلاس. راننده‌ای بی‌مدارا که بر مرکب خویش، چنان بتازد که گویی به قصد جان خویش اهریمن است و از عقوبتش، ایمن. هم‌زمان با فون سخن برآرد و پیام نگارد و در پیچ راه، گوی سبقت رباید. چراغ سرخ، گل یاسمن بیند و کمربند را زینتِ تن.

راهور را گفتند: «به آن آرزوی نیک، چقدر دوری و نزدیک؟ »

گفت: «راه رفتن اگر چه آسان است، لیکن از مسیری چنین، دلم هراسان است. تلخی داستان ما آن است؛ راه و همراه و هم، راهزن، مسلمان است.

 این چنین راهزنها که در راهند، آرزوهای نیک؛ در چاهند.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
9
پاسخ
سرتبپ باور کن نیمی از تصادفات تقصیر پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور می باشد اولا که دیگر گشت سیار پلیس درشهرمشاهده نمی کنید و این امر باعث جری شدن رانندگان قانون شکن شده است(درکیوسک نشتن و امیدبه دوربین بستن صرفا برای جریمه است نه پیشگیری)دوما پلیس راهور اگرهم حال حضور در جاده را داشته باشد اکثرا یکجا نشین شده وسرشان در گوشی است و گشت سیارجاده پیما نیستند(بارها شده در جاده خودرو بدون چراغ،بابارنامتعارف،شوتی،اتوبوس در خط سبقت و باسرعت غیرمجاز را دیده و به اولبن راهور گزارش داده ولی صرفا گفته اندباشد و آن اتومبیل خیلی راخت ازجلویشان گذشته و مامور نیز باز سرش در فضای مجازی گرم شده)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
4
پاسخ
ایشون انسان با وجدانی هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
3
پاسخ
سلام به سردار. حکایت خوب و جالبی در اومده
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

