En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
رشیدی کوچی در گفتگو با تابناک:

برخی فیلترینگ را سفید شویی می کنند! / فیلترشکن ؛ تله موساد برای جذب جاسوس

جلال رشیدی کوچی با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای بی‌گناه جلوه دادن فیلترشکن‌ها در پرونده‌های امنیتی، تاکید کرد: تبلیغات موساد زمانی نمایش داده می‌شود که کاربر با فیلترشکن به اینترنت متصل شده باشد. اینکه بخواهیم گوگل را مقصر جلوه بدهیم و نقش فیلترشکن را نادیده بگیریم، یک انحراف عمدی از حقیقت است.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۸۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۳۰ 21 August 2025
|
3282 بازدید
|
۱۶

مقصر جذب افراد به سرویس‌های جاسوسی، فیلترشکن‌ها هستند نه گوگل/فیلترشکن راه نفوذ دشمن است

جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نقش فیلترشکن‌ها در جذب افراد به سرویس‌های جاسوسی خارجی، اظهار داشت: در جایی مطلبی خواندم که در آن ادعا شده بود فیلترشکن‌ها نقشی در جذب افراد به سرویس‌هایی مانند موساد نداشته‌اند و تلاش شده بود با ادبیات ژورنالیستی، گوگل را مقصر اصلی معرفی کنند. این واقعاً تأسف‌برانگیز است؛ در حالی که واقعیت کاملاً روشن است.

برخی ها در بحث فیلترینگ حاضر به پذیرش واقعیت ها نیستند

وی افزود: جالب است که چند نفر از همین جاسوسانی که دستگیر شده‌اند، به‌ صراحت گفته‌اند که از طریق تبلیغاتی که پس از نصب فیلترشکن‌ها روی گوشی‌شان ظاهر شده، جذب شده‌اند. از آنجایی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی داخلی، واقع‌بینانه به موضوع نگاه می‌کنند، این گزارش‌ها و اعترافات را تأیید کرده‌اند و بعد از آن انتشار یافته‌اند. اما متأسفانه همچنان برخی افراد که مدافع فیلترینگ هستند، حاضر به پذیرش این واقعیت‌ها نیستند.

تلاش برخی ها برای کمرنگ کردن نقش خطرناک فیلترشکن ها مذبوحانه است

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: برای خود من هم چنین اتفاقی افتاد؛ البته نه از منظر همکاری. وقتی فیلترشکنی را روی گوشی‌ام نصب کردم، بلافاصله تبلیغاتی ظاهر شد که کاربران را مستقیماً به برخی کانال‌های ضدنظام در تلگرام، یوتیوب و دیگر اپلیکیشن‌ها هدایت می‌کرد. بنابراین اینکه برخی می‌خواهند نقش خطرناک فیلترشکن‌ها در تهدیدات امنیتی را کمرنگ جلوه دهند، تلاشی مذبوحانه است. وقت آن رسیده که چشم‌ها را به روی حقایق باز کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر بحث رفع فیلترینگ دیر شده، گفت: مانند بسیاری از تصمیماتی که به‌ موقع گرفته نشد، موضوع فیلترینگ هم از آن جنس است. اکنون مردم به شرایط جدید عادت کرده‌اند و تقریباً همه از فیلترشکن استفاده می‌کنند. حالا چه فیلتر برداشته شود چه نشود، تأثیر قابل توجهی بر ذهن و رفتار کاربران نخواهد داشت.

گوش شنوایی در بحث فیلترینگ وجود ندارد

رشیدی کوچی ادامه داد: امیدوارم مسئولان به این درک رسیده باشند که در جنگ 12 روزه، مهم‌ترین نقطه قوت کشور، حمایت مردم از وطن بود. همین اتحاد، پشتوانه اصلی نظام در بحران‌هاست و تنها راه عبور از شرایط سخت، تکیه بر همین مردم است. ما بارها گفتیم که رفع فیلتر می‌تواند به تقویت همین اتحاد و ارتباط مردم با نظام کمک کند، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد.

نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات آیفون گفت: زمانی که ما مخالفت خود را با ممنوعیت واردات آیفون اعلام کردیم، استدلالمان این بود که این ممنوعیت منجر به رانت و انحصار می‌شود. اما برخی مدام فریاد می‌زدند که آیفون کالای لوکس است و باعث خروج ارز می‌شود. امروز می‌بینیم همان دولت، واردات آیفون را آزاد کرده و نه‌ تنها بازار دچار آشفتگی نشده، بلکه با کاهش 30  درصدی ارزبری گوشی‌های همراه نسبت به سال گذشته روبرو هستیم. بازار خودش را تنظیم کرد و نارضایتی‌ها هم از بین رفت. این اتفاق برای حوزه‌های دیگر هم قابل تکرار است.

فیلترینگ چیزی جز ضرر و زیان برای کشور نداشته است

رشیدی کوچی در پایان تأکید کرد: هر فرد عاقلی امروز به این نتیجه رسیده که فیلتر کردن اینترنت با این روش، چیزی جز ضرر و زیان برای کشور نداشته است. متأسفانه عده‌ای هنوز اصرار دارند این مسیر اشتباه را ادامه دهند و همین اصرار، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالاً منافع اقتصادی پشت این سیاست وجود دارد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
فیلترشکن مضرات تبعات منفی رشیدی کوچی فیلترینگ رئیس جمهور ملت جنگ 12 روزه گوگل
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فیلترینگ، حضور مردم در پلتفرم‌های خارجی را کم نکرده
زور پزشکیان به مافیای فیلترشکن نرسید!
فیلترینگ کشور پراشتباه و ضعیف است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
6
17
پاسخ
فکر ناترازی و مشکلات مردم باشید انگار هیچ مشکلی وجود ندارد!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
فیلترینگ باعث ضرر و زیان شدید به کسب و کارها شده و وقتی کاسبی نباشه بیکاری گسترده بوجود میاد که از هر ناترازی دیگه ای بدتره
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
اون زمان که همه تمرکز روی "فیلتر کردن" بودن، مشکل دیگه ای وجود نداشت؟؟؟

الان که رفع فیلتر مطرح شده، باید فکر ناترازی باشند؟
ناشناس
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
ضمنا اسمش "ناترازی" نیست، اسمش کمبود و قحطی است و حاصل دهه ها سرمایه گذاری نکردن در زیرساخت ها و اتلاف سرمایه مملکت است
جمال الدين
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
9
10
پاسخ
اين نماينده سابق رد صلاحيت شده مجلس چه تخصصى دارد در همه موارد اظهار نظر ونظر كارشناسى ميدهد البته داشتن اعتماد به نفس زياد ايشان را واقفم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
همین که دردهای بازگو نشده از زبان مردم را می‌داند و با قبول هزینه ، بازگو می‌کند دمش گرم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
بعنوان یه شهروند مث همه ی ما حق اظهار نظر داره حرف ما به جایی نمیرسه ولی کسانی که شناخته شده تر هستن حرفشون شنیده میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
5
8
پاسخ
شما هم اطلاعات غلط و فریب می دهید
جاسوس به فیلترشکن هم ارتباط ندارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
7
4
پاسخ
رئیس جمهور، رئیس شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی است
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
5
3
پاسخ
واقعا فلسفه فیلتر چیست وقتی همه از رئیس جمهور تا کارگر یک جامعه تو گوشیش فیلتر شکن دارن چرا فیلتر باید بشه.واقعا کاسبان فیلتر کیست و سود فیلتر به حساب کی میره. رسانه ها باید دستان پشت پرده مشخص کنند بودجه ندارین حداقل با اعصاب و روان مردم از طریق فیلتر کمتر باز ی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
4
7
پاسخ
کلا اینترنت بین الملل به جز برای افرادی که به آن نیازمندند، باید قطع شود. با وجود شبکه های مجازی با کیفیت داخلی، هیچ نیازی به شبکه هایی که مالک آن افرادی همچون مارک زاکربرگ یهودی است، نداریم. هرکسی بر روی بحث اینترنت آزاد مانور بدهد، قطعا برای امور خلاف پیگیر آن است وگرنه هیچ نیازی به شبکه ای همچون واتساپ نیست.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
جمع کن بابا اینترنت داخلی اصلا بدرد نمیخوره سرعتش صفره جستجوگر ندلره خیالت تخت اینترنت ماسک هست ما بدبخت بیچاره ها داریم نت داخلی رو
استفاده میکنیم
محسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
همه دارند از واتساپ استفاده می‌کنند بعد چطوری نیاز به واتساپ نیست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
من از واتساپ استفاده نمی کنم، مزخرف است. تلگرام بهتر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
3
پاسخ
وقتی آدم میخواد درختی را خشک کند از ریشه خشک میکند نه برگش را می‌چیند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
0
پاسخ
آقای کوشکی
مشک اصلی شما و همفکرانتان هستید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۴ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۲۰ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
جادوی سیاه سینما و بهانه غزه برای نمایش مظلومیت یهود/اشک‌های سرباز اسرائیلی می‌بارد!  (۷۸ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
tabnak.ir/005YNO
tabnak.ir/005YNO