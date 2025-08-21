برخی فیلترینگ را سفید شویی می کنند! / فیلترشکن ؛ تله موساد برای جذب جاسوس

جلال رشیدی کوچی با انتقاد از تلاش برخی جریان‌ها برای بی‌گناه جلوه دادن فیلترشکن‌ها در پرونده‌های امنیتی، تاکید کرد: تبلیغات موساد زمانی نمایش داده می‌شود که کاربر با فیلترشکن به اینترنت متصل شده باشد. اینکه بخواهیم گوگل را مقصر جلوه بدهیم و نقش فیلترشکن را نادیده بگیریم، یک انحراف عمدی از حقیقت است.

جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره نقش فیلترشکن‌ها در جذب افراد به سرویس‌های جاسوسی خارجی، اظهار داشت: در جایی مطلبی خواندم که در آن ادعا شده بود فیلترشکن‌ها نقشی در جذب افراد به سرویس‌هایی مانند موساد نداشته‌اند و تلاش شده بود با ادبیات ژورنالیستی، گوگل را مقصر اصلی معرفی کنند. این واقعاً تأسف‌برانگیز است؛ در حالی که واقعیت کاملاً روشن است.

برخی ها در بحث فیلترینگ حاضر به پذیرش واقعیت ها نیستند

وی افزود: جالب است که چند نفر از همین جاسوسانی که دستگیر شده‌اند، به‌ صراحت گفته‌اند که از طریق تبلیغاتی که پس از نصب فیلترشکن‌ها روی گوشی‌شان ظاهر شده، جذب شده‌اند. از آنجایی که سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی داخلی، واقع‌بینانه به موضوع نگاه می‌کنند، این گزارش‌ها و اعترافات را تأیید کرده‌اند و بعد از آن انتشار یافته‌اند. اما متأسفانه همچنان برخی افراد که مدافع فیلترینگ هستند، حاضر به پذیرش این واقعیت‌ها نیستند.

تلاش برخی ها برای کمرنگ کردن نقش خطرناک فیلترشکن ها مذبوحانه است

رشیدی کوچی خاطرنشان کرد: برای خود من هم چنین اتفاقی افتاد؛ البته نه از منظر همکاری. وقتی فیلترشکنی را روی گوشی‌ام نصب کردم، بلافاصله تبلیغاتی ظاهر شد که کاربران را مستقیماً به برخی کانال‌های ضدنظام در تلگرام، یوتیوب و دیگر اپلیکیشن‌ها هدایت می‌کرد. بنابراین اینکه برخی می‌خواهند نقش خطرناک فیلترشکن‌ها در تهدیدات امنیتی را کمرنگ جلوه دهند، تلاشی مذبوحانه است. وقت آن رسیده که چشم‌ها را به روی حقایق باز کنیم.

وی با بیان اینکه امروز دیگر بحث رفع فیلترینگ دیر شده، گفت: مانند بسیاری از تصمیماتی که به‌ موقع گرفته نشد، موضوع فیلترینگ هم از آن جنس است. اکنون مردم به شرایط جدید عادت کرده‌اند و تقریباً همه از فیلترشکن استفاده می‌کنند. حالا چه فیلتر برداشته شود چه نشود، تأثیر قابل توجهی بر ذهن و رفتار کاربران نخواهد داشت.

گوش شنوایی در بحث فیلترینگ وجود ندارد

رشیدی کوچی ادامه داد: امیدوارم مسئولان به این درک رسیده باشند که در جنگ 12 روزه، مهم‌ترین نقطه قوت کشور، حمایت مردم از وطن بود. همین اتحاد، پشتوانه اصلی نظام در بحران‌هاست و تنها راه عبور از شرایط سخت، تکیه بر همین مردم است. ما بارها گفتیم که رفع فیلتر می‌تواند به تقویت همین اتحاد و ارتباط مردم با نظام کمک کند، اما به نظر می‌رسد گوش شنوایی وجود ندارد.

نماینده سابق مجلس در ادامه با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات آیفون گفت: زمانی که ما مخالفت خود را با ممنوعیت واردات آیفون اعلام کردیم، استدلالمان این بود که این ممنوعیت منجر به رانت و انحصار می‌شود. اما برخی مدام فریاد می‌زدند که آیفون کالای لوکس است و باعث خروج ارز می‌شود. امروز می‌بینیم همان دولت، واردات آیفون را آزاد کرده و نه‌ تنها بازار دچار آشفتگی نشده، بلکه با کاهش 30 درصدی ارزبری گوشی‌های همراه نسبت به سال گذشته روبرو هستیم. بازار خودش را تنظیم کرد و نارضایتی‌ها هم از بین رفت. این اتفاق برای حوزه‌های دیگر هم قابل تکرار است.

فیلترینگ چیزی جز ضرر و زیان برای کشور نداشته است

رشیدی کوچی در پایان تأکید کرد: هر فرد عاقلی امروز به این نتیجه رسیده که فیلتر کردن اینترنت با این روش، چیزی جز ضرر و زیان برای کشور نداشته است. متأسفانه عده‌ای هنوز اصرار دارند این مسیر اشتباه را ادامه دهند و همین اصرار، این تصور را ایجاد می‌کند که احتمالاً منافع اقتصادی پشت این سیاست وجود دارد.