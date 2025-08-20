وضعیت هوا طی پنج روز آینده اعلام شد

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از وزش باد و خیزش گرد و خاک در نقاط مختلف کشور طی پنج روز آینده خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ صادق ضیاییان اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، طی دو روز آینده در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار حاکم است. در این مدت، در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد موقتی رخ خواهد داد همچنین در جنوب و جنوب غرب کشور در برخی ساعات وزش باد همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

تغییرات جوی در پایان هفته

وی ادامه داد: اواخر وقت پنجشنبه و طی روز جمعه (۳۰ و ۳۱ مردادماه) در برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر افزایش ابر، رگبار پراکنده، وزش باد و کاهش نسبی دما به‌طور موقت پیش‌بینی می‌شود. برای روز‌های شنبه و یکشنبه (۱ و ۲شهریورماه) در اغلب مناطق کشور جوی آرام خواهیم داشت.

گرد و خاک و مواج شدن دریاها

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، طی پنج روز آینده در شرق، جنوب شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و مرکز کشور وزش باد و گاهی گرد و خاک دور از انتظار نیست همچنین طی این مدت دریای عمان و شرق تنگه هرمز مواج خواهد بود و جمعه (۳۱ مردادماه) دریای خزر نیز مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده

ضیاییان درباره شرایط جوی پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۳۰ مردادماه) صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود و دما به حداقل ۲۵ و حداکثر ۳۸ درجه سانتیگراد می‌رسد. جمعه (۳۱ مردادماه) نیز آسمان تهران صاف تا کمی ابری و وزش باد گاهی وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک خواهد بود و حداقل دما ۲۵ و حداکثر دما ۳۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

گرم‌ترین و خنک‌ترین مراکز استان‌ها

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، فردا (۳۰ مردادماه) اهواز با دمای ۴۸ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنک‌ترین مرکز استان کشور خواهند بود.

صحت پیش‌بینی‌های هواشناسی در بازه زمانی یک‌هفته حدود ۸۰ درصد برآورد می‌شود.