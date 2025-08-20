پزشکیان: سفر به بلاروس نقطه عطف روابط ۲ کشور است

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633 \u0646\u0648\u0634\u062a: \u0646\u0642\u0634\u0647 \u0631\u0627\u0647 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0627\u0631\u0648\u0633 \u0628\u0647\u200c\u0632\u0648\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0633\u0646\u062f \u062c\u0627\u0645\u0639 \u0645\u0634\u0627\u0631\u06a9\u062a \u0631\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u06cc \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n\u00a0\n
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.