تعطیلی سینماهای کشور

سینماهای کشور در حالی با بیش از ۹۲۳ میلیارد تومان فروش با ۱۱ میلیون نفر تماشاگر به استقبال تعطیلی دو روزه می‌روند که بسیاری از کارشناسان نسبت به توقف کامل اکران در روزهای تعطیل مناسبتی گله‌مند هستند.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۵ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ همزمان با رسیدن روز‌های پایانی ماه صفر و تعطیلی عزاداری این ایام، فعالیت سالن‌های سینمایی تغییر می‌کند و براین اساس سینما‌ها از غروب پنج‌شنبه ۳۰ مردادماه تا پایان روز جمعه ۳۱ مرداد تعطیل می‌شوند و پس از آن از ظهر روز شنبه (یکم شهریور) تا غروب، اکران فیلم‌ها از سرگرفته می‌شود و دوباره سالن‌ها از عصر یکم شهریور تا پایان روز یکشنبه، دوم شهریور تعطیل خواهند شد.

با توجه به تعداد فیلم‌هایی که در نوبت اکران هستند و برخی از آنها قرار است از پنجم شهریور روی پرده بروند و نیز با توجه به فضایی که پس از جنگ ۱۲ روزه در جامعه وجود داشته، سینماداران و صاحبان فیلم‌ها خواستار حمایت بیشتر در اکران هستند به همین دلیل تعطیلی‌های یک و نیم روزه برای هر مناسبت مذهبی و بویژه برای فیلم‌های غیرکمدی همواره محل بحث و انتقاد بوده است. این در حالی است که سینما به عنوان مکانی فرهنگی حتی با نمایش فیلم‌های مناسبتی می‌تواند در هر زمانی چرخه فعالیت سینما را زنده نگه دارد.

در حال حاضر نمایش همزمان دو فیلم اجتماعی «پیرپسر» و «زن و بچه» که رقابتی هم بر سر میزان شایستگی آنها برای معرفی به اسکار به راه افتاده و نیز چند فیلم کمدی مخاطب بیشتری را به سینما‌ها کشانده و پس از مدت‌ها بازار واکنش و نقد نسبت به بعضی فیلم‌های روی پرده داغ شده است.

آمار مجموع فروش سینما از ابتدای سال تاکنون ۹۲۳ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان است و بیش از ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به تماشای فیلم‌ها نشسته‌اند.

در میان فیلم‌های روی پرده «پیرپسر»، «صددام»، «مرد عینکی» و «زن و بچه» پرفروش‌تر از دیگر فیلم‌ها هستند که در بین این چهار فیلم هم بجز «زن و بچه»، بقیه بیش از یک میلیون نفر مخاطب داشته‌اند.

