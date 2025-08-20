En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می کند؛

وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی/ رونمایی از تسهیلات قرض‌الحسنه جدید وزارت راه و شهرسازی

اجرای طرح نهضت ملی مسکن پس از سال ها اینک به دست انداز جدیدی خورده است به طوری که پرداخت اقساط بانکی برای بسیاری از خانوارها به ویژه اقشار کم درآمد مشکل است. این درحالی است که وزارت راه و شهرسازی وعده جدیدی برای کمک به متقاضیان داده است.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۵۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۱ 20 August 2025
|
3392 بازدید

تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است. ازسویی دیگر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی با توجه به افزایش مبلغ وام و نرخ سود آن، اقساط ماهانه وام مسکن ملی را برای خانوار‌ها طاقت فرسا کرده است؛ به طوری که این اقساط با حقوق و درآمد بسیاری از متقاضیان که اغلب کارگر یا کارمند با حقوق‌های حداقلی هستند، همخوانی ندارد. 

حبیب‌اله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به سؤال تابناک در مورد اینکه توان پرداخت اقشارکم درآمد برای اقساط نهضت ملی مسکن همخوانی ندارد گفت: تلاش کرده‌ایم تا با توافقاتی که با بانک‌های عامل شده است میزان اقساط را در دوسال اول شروع قسط بندی اقساط کمتر باشد تا اقشار کم درآمد بتوانند باتوجه به تورم موجود اقساط را پرداخت کنند. 

وی در پاسخ به سوال دیگر تابناک درخصوص اینکه چرا وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای حل بحران مسکن کمکی نمی‌کند، توضیح داد: درست است که سهم زمین و قیمت تمام شده مسکن یکی از عوامل مهم در ارزان تمام شدن مسکن است، اما زمین‌هایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که به عنوان نهاد مسئول در حوزه مسکن و ساختمان است زمانی می‌تواند در قالب توسعه مسکن به کار آید که مراحل طرح توسعه شهری را طی کرده باشد. 

سهم صندوق سرمایه گذاری مسکن چقدر است؟

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بسیاری از اراضی واقع در حریم شهر‌ها است که کارکرد‌های دیگری دارد و قابلیت برنامه ریزی برای توسعه شهری را ندارد همچنین بخش دیگری از این زمین‌ها جزء پارک حفاظت شده است یا باید صرف توسعه بزرگ مقیاس شود که قابلیت برنامه ریزی شهری ندارد. 

طاهرخانی همچنین درباره تأمین مالی پروژه‌ها و دهک‌های کم‌درآمدی و برنامه وزارت راه و شهرسازی توضیح داد و گفت: اقشار ضعیف و دهک‌های یک تا چهار درآمدی برای بهره‌مندی از واحد‌های نهضت ملی مسکن، از محل منابع داخلی وزارتخانه تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۵ ساله دریافت می‌کنند و بر اساس ضوابط تعیین‌شده، این افراد در طول دوره بازپرداخت تسهیلات اجازه واگذاری یا انتقال مسکن دریافتی خود را نخواهند داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: پیمانکاران پروژه‌های نهضت ملی مسکن برای تکمیل طرح‌ها و مدیریت هزینه‌های ساخت می‌توانند از منابع صندوق سرمایه‌گذاری مسکن جهت خرید تجهیزات پایانی از جمله آسانسور استفاده کنند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
مسکن ملی مسکن ملی پرند مسکن ملی تهران وزارت راه و شهرسازی حل بحران مسکن توسعه شهری سازمان ملی و مسکن وام مسکن وام مسکن مهر
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زمان آغاز ثبت نام جدید نهضت ملی مسکن اعلام شد
مسکن ملی و وعده‌هایی که خالی از آب درآمد
خانه واقعا ارزان می‌شود؟
ماجرای سه برابر شدن سود وام مسکن مهر!
مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند: نمی‌توان زمان دقیقی برای اتمام پروژه‌ها اعلام کرد
امکان ثبت نام مسکن ملی در آینده
خبر مهم برای متقاضیان مسکن ملی
چند تهرانی متقاضی مسکن ملی شدند ؟
آغاز ثبت‌نام دوباره مسکن ملی در ۱۶۳ شهر
نامه تظلم خواهی متقاضیان مسکن ملی پرند به رئیس مجلس
ثبت نام طرح ملی مسکن به تعویق افتاد
آغاز سومین مرحله از ثبت‌نام مسکن ملی
ثبت نام دور جدید مسکن ملی آغاز شد
فنر قیمت مسکن ملی جمع شده است
افزایش سقف وام خرید مسکن در دستور کار نیست
مسکن ملی متری ۲.۷ میلیون تومان
افزایش اقساط طرح ملی مسکن صحت ندارد
خبر مهم برای متقاضیان مسکن‌ ملی
جدیدترین نرخ‌های ساخت مسکن ملی اعلام شد
واریزی‌های مسکن ملی، نفس مردم را برید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YMu
tabnak.ir/005YMu