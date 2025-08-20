تورم و افزایش قیمت مصالح ساختمانی فشار را به مبلغ آورده اولیه متقاضیانی که باید به تدریج مبلغ خرید مسکن از نهضت ملی را پرداخت کنند، به شدت افزایش داده است. ازسویی دیگر ناتوانی در پرداخت اقساط بانکی با توجه به افزایش مبلغ وام و نرخ سود آن، اقساط ماهانه وام مسکن ملی را برای خانوارها طاقت فرسا کرده است؛ به طوری که این اقساط با حقوق و درآمد بسیاری از متقاضیان که اغلب کارگر یا کارمند با حقوقهای حداقلی هستند، همخوانی ندارد.
حبیباله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به سؤال تابناک در مورد اینکه توان پرداخت اقشارکم درآمد برای اقساط نهضت ملی مسکن همخوانی ندارد گفت: تلاش کردهایم تا با توافقاتی که با بانکهای عامل شده است میزان اقساط را در دوسال اول شروع قسط بندی اقساط کمتر باشد تا اقشار کم درآمد بتوانند باتوجه به تورم موجود اقساط را پرداخت کنند.
وی در پاسخ به سوال دیگر تابناک درخصوص اینکه چرا وزارت راه و شهرسازی نسبت به واگذاری زمین به بخش خصوصی برای حل بحران مسکن کمکی نمیکند، توضیح داد: درست است که سهم زمین و قیمت تمام شده مسکن یکی از عوامل مهم در ارزان تمام شدن مسکن است، اما زمینهایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است که به عنوان نهاد مسئول در حوزه مسکن و ساختمان است زمانی میتواند در قالب توسعه مسکن به کار آید که مراحل طرح توسعه شهری را طی کرده باشد.
سهم صندوق سرمایه گذاری مسکن چقدر است؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: بسیاری از اراضی واقع در حریم شهرها است که کارکردهای دیگری دارد و قابلیت برنامه ریزی برای توسعه شهری را ندارد همچنین بخش دیگری از این زمینها جزء پارک حفاظت شده است یا باید صرف توسعه بزرگ مقیاس شود که قابلیت برنامه ریزی شهری ندارد.
طاهرخانی همچنین درباره تأمین مالی پروژهها و دهکهای کمدرآمدی و برنامه وزارت راه و شهرسازی توضیح داد و گفت: اقشار ضعیف و دهکهای یک تا چهار درآمدی برای بهرهمندی از واحدهای نهضت ملی مسکن، از محل منابع داخلی وزارتخانه تسهیلات قرضالحسنه ۱۵ ساله دریافت میکنند و بر اساس ضوابط تعیینشده، این افراد در طول دوره بازپرداخت تسهیلات اجازه واگذاری یا انتقال مسکن دریافتی خود را نخواهند داشت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: پیمانکاران پروژههای نهضت ملی مسکن برای تکمیل طرحها و مدیریت هزینههای ساخت میتوانند از منابع صندوق سرمایهگذاری مسکن جهت خرید تجهیزات پایانی از جمله آسانسور استفاده کنند.
