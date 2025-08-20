En
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد

سیدمحمدرضا خاتمی، برادر سیدمحمد خاتمی گفت: به‌دنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی جناب آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی رگ شده اند، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۱۴ 20 August 2025
دکتر سیدمحمدرضا خاتمی، برادر سیدمحمد خاتمی برای تنویر افکار عمومی، باتوجه به انتشار اخباری درباره سلامتی رییس جمهوری اسبق ایران به خاتمی مدیا گفت: به‌دنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی جناب آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی رگ شده‌اند، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.

درحال حاضر ایشان تحت نظر پزشکان مراحل درمانی خود را طی می‌کنند.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
105
106
پاسخ
وجود مبارکت از بدی به دور باد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
21
94
پاسخ
چیزی نیست نگران نباشید ،الان جوانهای 30ساله ناراحتی قلبی میگیرن
Asad
|
Germany
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
81
108
پاسخ
برای ایشان ازخداوند آرزوی سلامتی و بهبودی دارم
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
34
42
پاسخ
برای جذب مخاطب هر چیزی مینویسی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
51
107
پاسخ
آخرت از آنچه در آیینه می‌بینی به تو نزدیکتر است، آماده باش!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
95
111
پاسخ
درود بر خاتمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
78
78
پاسخ
سلامت باشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
79
84
پاسخ
خدا حفظش كنه
یک جانباز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
96
93
پاسخ
خاتمی عاقل دلسوز ایران است .
خدایا سلامت بدارش
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
????
سید محمود شوکتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
102
63
پاسخ
ببخشید ایشون که باشن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
ایشون همان کسی است که روسای شما و امثال شما حتی از نامشان هم وحشت دارند.
