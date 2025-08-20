سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد

دکتر سیدمحمدرضا خاتمی، برادر سیدمحمد خاتمی برای تنویر افکار عمومی، باتوجه به انتشار اخباری درباره سلامتی رییس جمهوری اسبق ایران به خاتمی مدیا گفت: بهدنبال احساس درد در قفسه سینه و تداوم آن و علایم دیگری که نشانه درگیری قلبی جناب آقای خاتمی بود، وضعیت ایشان توسط پزشکان بررسی و پس از اینکه مسجل شد دچار عارضه قلبی و گرفتگی رگ شدهاند، آنژیو پلاستی انجام و بحمدالله نتیجه کار بسیار خوب بود.
درحال حاضر ایشان تحت نظر پزشکان مراحل درمانی خود را طی میکنند.
