قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۹ مرداد

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش محسوس، از ۷۲,۰۱۰ (هفتاد و دو هزار و ده ) تومان به ۷۲,۰۱۶ (هفتاد و دو هزار و شانزده ) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب افزایشی و کاهشی شدند.

قیمت یورو در صرافی ملی امروز

یورو در صرافی ملی امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۸۴,۰۲۳ (هشتاد و چهار هزار و بیست و سه ) تومان به ۸۳,۹۷۱ (هشتاد و سه هزار و نهصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

دلار در صرافی ملی امروز با افزایش محسوس، از ۷۲,۰۱۰ (هفتاد و دو هزار و ده ) تومان به ۷۲,۰۱۶ (هفتاد و دو هزار و شانزده ) تومان رسید.