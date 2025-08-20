En
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۲۹ مرداد

قیمت دلار در صرافی ملی با افزایش محسوس، از ۷۲,۰۱۰ (هفتاد و دو هزار و ده ) تومان به ۷۲,۰۱۶ (هفتاد و دو هزار و شانزده ) تومان رسید.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۰ 20 August 2025
به گزارش تابناک؛ قیمت دلار و قیمت یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران به ترتیب افزایشی و کاهشی شدند. 
قیمت یورو در صرافی ملی امروز

یورو در صرافی ملی امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۸۴,۰۲۳ (هشتاد و چهار هزار و بیست و سه ) تومان به ۸۳,۹۷۱ (هشتاد و سه هزار و نهصد و هفتاد و یک ) تومان رسید.
آخرین نرخ دلار در صرافی ملی

دلار در صرافی ملی امروز با افزایش محسوس، از ۷۲,۰۱۰ (هفتاد و دو هزار و ده ) تومان به ۷۲,۰۱۶ (هفتاد و دو هزار و شانزده ) تومان رسید.

