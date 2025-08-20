پیام احساسی حمید علیدوستی برای دخترش ترانه

به گزارش تابناک؛ ستاره بازیگری سینمای ایران از بیماری اخیرش رهایی یافت. ترانه علیدوستی دچار عارضهای به نام سندرم (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) با نام اختصاری (DRESS) شده بود که یک نوع واکنش شدید ناشی از حساسیت به مصرف برخی داروها است.
ماهها قبل این خبر منتشر شد که ترانه علیدوستی بازیگر مشهور ایرانی و دختر حمید علیدوستی فوتبالیست پیشین تیم ملی مبتلا به بیماری شده و حمید علیدوستی از این بابت مرتباً پیگیر روند درمان اوست. حمید علیدوستی حالا با انتشار یک نریشن در فضای مجازی خبر از بهبودی دخترش داده است. متنی زیبا که یک پدر برای دخترش نوشته است و بخشهایی از آن را در زیر میخوانیم.
ظهر ۲۲ دی سال ۱۳۶۲ به دنیا آمدی و من خودم را به شبکه دوم سیما رساندم چون آقای گل شده بودم. البته در تولد ۲۵ سالگیات وقتی به خاطر مسابقه حضور نداشتم، روی یخچال با مگنت یادداشتی گذاشتم که هنوز آن را نگه داشتهای. برایت نوشتم: "وقتی آمدی، آقای گل شدم و بعد از ۲۵ سال توپ توووپم نه برای اینکه گل شوم، برای اینکه گل دارم"
وقتی سریال شهرزاد را بازی میکردی، چهل شب پشت سر هم شب کار بودی و بیخواب و صبحها هم در فیلمبرداری فیلم فروشنده حضور داشتی، رنج را در فروپاشی دو نقش تجربه کردی و تازه مادر هم شده بودی. برایت مطلبی نوشتم برای تقدیم به همه رنجهای تو که منتظر چاپ آن هستم و چقدر کم است پاهایم برای هدیه دادن به تو.
باید پاهایم را از تو قرض میکردم و میدویدم از این بیمارستان به آن بیمارستان. برای پیدا کردن دارو و بستری شدنت در جای مناسب. فقط و فقط در توان تحمل تو بود این شفا یافتن. کدام پدر را میشناسید که اینقدر خوشبختی را روی شانههایش وزن میکند؟ ممنون ترانه ام، آواز دلنشین زندگی ام.
