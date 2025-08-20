En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اقدام جدید برای اصلاح قراردادهای پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس با یک راهکار جدید قصد دارد مشکل ثبت قرارداد بازیکنان خود را در آخرین روز نقل‌و‌انتقالات حل کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۳۳
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۱ 20 August 2025
|
1501 بازدید
|
۲

اقدام جدید برای اصلاح قراردادهای پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ باشگاه پرسپولیس با یک راهکار جدید قصد دارد مشکل ثبت قرارداد بازیکنان خود را در آخرین روز نقل‌و‌انتقالات حل کند.

زمان پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ برتر فوتبال ایران، ساعت ۲۴ امشب (چهارشنبه) به طور رسمی به پایان خواهد رسید و تمام باشگاه‌ها تا پایان امروز باید قرارداد بازیکنان خود را در سازمان لیگ به ثبت برسانند.

باشگاه پرسپولیس هم که در چند روز اخیر به شدت درگیر مشکل سقف بودجه بوده و نتوانسته است قرارداد چندین بازیکن خود را در سازمان لیگ ثبت کند، فقط تا پایان امروز وقت دارد این مشکل را حل کند و در غیر اینصورت یک فاجعه در انتظار سرخپوشان خواهد بود.

در همین راستا طی روز‌های گذشته جلسات متعددی میان مدیران باشگاه پرسپولیس و بازیکنان این تیم برگزار شد تا قرارداد‌ها اصلاح شود، اما بازیکنان بنا به دلایلی راضی به این کار نشدند تا اینکه از دو روز پیش مدیران ارشد بانک شهر وارد ماجرا شدند و از سوی آنها به بازیکنان برای حل این موضوع تضمین داده شد.

طبق توافقی که تا این لحظه صورت گرفته، تمام اعضای کادر فنی و تعداد زیادی از بازیکنان پرسپولیس قرار است صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه‌ای با مدیران بانک شهر شرکت کنند و ضمن اصلاح قراردادها، چک‌های تضمینی بانک شهر را دریافت کنند تا به این شکل مشکل سقف بودجه پرسپولیس حل و قرارداد‌ها در سازمان لیگ ثبت شود.

البته لازم به ذکر است، به جز باشگاه پرسپولیس درباره باشگاه‌های دیگر نیز شایعاتی وجود دارد که آنها نیز از ترفند‌هایی برای ثبت قرارداد بازیکنان خود استفاده کرده‌اند؛ هرچند سازمان لیگ معتقد است همه قرارداد‌های آنها بدون مشکل ثبت شده است!

طبق توافقی که تا این لحظه صورت گرفته، تمام اعضای کادر فنی و تعداد زیادی از بازیکنان پرسپولیس قرار است صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه‌ای با مدیران بانک شهر شرکت کنند و ضمن اصلاح قراردادها، چک‌های تضمینی بانک شهر را دریافت کنند تا به این شکل مشکل سقف بودجه پرسپولیس حل و قرارداد‌ها در سازمان لیگ ثبت شود.

البته لازم به ذکر است، به جز باشگاه پرسپولیس درباره باشگاه‌های دیگر نیز شایعاتی وجود دارد که آنها نیز از ترفند‌هایی برای ثبت قرارداد بازیکنان خود استفاده کرده‌اند؛ هرچند سازمان لیگ معتقد است همه قرارداد‌های آنها بدون مشکل ثبت شده است!

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
باشگاه پرسپولیس تهران قرارداد سازمان لیگ
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس ثبت شد
تأییدیه فیفا برای بیفوما صادر شد
بالا گرفتن دعوا میان پرسپولیس و سازمان لیگ؛ کدام‌شان راست می‌گوید؟
علت حذف سرباز هخامنشی از لباس پرسپولیس
صدور آی‌تی‌سی ستاره خارجی پرسپولیس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
3
پاسخ
با تشکر از فدراسیون فوتبال و داوران گرامی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
1
پاسخ
کی داره کی رو گول میزنه از قردادا کم میکنند پول کم شده رو چک میگیرن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMX
tabnak.ir/005YMX