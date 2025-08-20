اقدام جدید برای اصلاح قراردادهای پرسپولیس

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ باشگاه پرسپولیس با یک راهکار جدید قصد دارد مشکل ثبت قرارداد بازیکنان خود را در آخرین روز نقل‌و‌انتقالات حل کند.

زمان پنجره نقل‌و‌انتقالاتی لیگ برتر فوتبال ایران، ساعت ۲۴ امشب (چهارشنبه) به طور رسمی به پایان خواهد رسید و تمام باشگاه‌ها تا پایان امروز باید قرارداد بازیکنان خود را در سازمان لیگ به ثبت برسانند.

باشگاه پرسپولیس هم که در چند روز اخیر به شدت درگیر مشکل سقف بودجه بوده و نتوانسته است قرارداد چندین بازیکن خود را در سازمان لیگ ثبت کند، فقط تا پایان امروز وقت دارد این مشکل را حل کند و در غیر اینصورت یک فاجعه در انتظار سرخپوشان خواهد بود.

در همین راستا طی روز‌های گذشته جلسات متعددی میان مدیران باشگاه پرسپولیس و بازیکنان این تیم برگزار شد تا قرارداد‌ها اصلاح شود، اما بازیکنان بنا به دلایلی راضی به این کار نشدند تا اینکه از دو روز پیش مدیران ارشد بانک شهر وارد ماجرا شدند و از سوی آنها به بازیکنان برای حل این موضوع تضمین داده شد.

طبق توافقی که تا این لحظه صورت گرفته، تمام اعضای کادر فنی و تعداد زیادی از بازیکنان پرسپولیس قرار است صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه‌ای با مدیران بانک شهر شرکت کنند و ضمن اصلاح قراردادها، چک‌های تضمینی بانک شهر را دریافت کنند تا به این شکل مشکل سقف بودجه پرسپولیس حل و قرارداد‌ها در سازمان لیگ ثبت شود.

البته لازم به ذکر است، به جز باشگاه پرسپولیس درباره باشگاه‌های دیگر نیز شایعاتی وجود دارد که آنها نیز از ترفند‌هایی برای ثبت قرارداد بازیکنان خود استفاده کرده‌اند؛ هرچند سازمان لیگ معتقد است همه قرارداد‌های آنها بدون مشکل ثبت شده است!

