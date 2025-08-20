نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود

دریادار دوم عباس حسنی، سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر آغاز این رزمایش از فردا، اظهار کرد: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش، با حضور یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی به مدت 2 روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی ادامه داد: در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در سنوات گذشته و دستور العمل ابلاغی پرتابهای موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهپادی اجرا میشود.
سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار 1404 نیروی دریایی ارتش درباره موشکهای مورد استفاده در این رزمایش نیز بیان کرد: در این رزمایش قرار است از طیف گسترده موشکهای کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده شود.
حسنی در خاتمه، ارتقای توان رزم، امیدآفرینی در دل ملت شریف ایران، ارتقاء توانایی طرحریزی، هدایت و کنترل صحنه عملیات و ایجاد بازدارندگی با تکیه بر توان متخصصان داخلی را از اهدف اجرای این رزمایش برشمرد.
