En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود

رزمایش موشکی نیروی دریایی ارتش با نام اقتدار پایدار ۱۴۰۴ از فردا آغاز می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۲۹
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۴ 20 August 2025
|
30135 بازدید
|
۷

دریادار دوم عباس حسنی، سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار  1404 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر آغاز این رزمایش از فردا، اظهار کرد: مرحله عملیاتی رزمایش موشکی  اقتدار پایدار  1404 نیروی دریایی ارتش، با حضور یگان‌های شناور سطحی و زیر سطحی، یگان‌های پروازی، سایت‌های موشکی ساحل به دریا، سایت‌های موشکی دریا پایه و یگان‌های جنگالی به مدت 2 روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،‌  وی ادامه داد: در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در سنوات گذشته و دستور العمل ابلاغی پرتاب‌های موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهپادی اجرا می‌شود.

سخنگوی رزمایش موشکی  اقتدار پایدار  1404 نیروی دریایی ارتش درباره موشک‌های مورد استفاده در این رزمایش نیز بیان کرد: در این رزمایش قرار است از طیف گسترده موشک‌های کروز نقطه زن با بردهای کوتاه، بلند و میان برد برای اصابت و انهدام اهداف شناور سطحی استفاده شود.

حسنی در خاتمه، ارتقای توان رزم، امیدآفرینی در دل ملت شریف ایران، ارتقاء توانایی طرح‌ریزی، هدایت و کنترل صحنه عملیات و ایجاد بازدارندگی با تکیه بر توان متخصصان داخلی را از  اهدف اجرای این رزمایش برشمرد.
 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
موشک اقتدار نمایش موشکی نمایش اقتدار نیروی دریایی خبر فوری رزمایش موشکی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش
اثبات اقتدار مردم به جهان در تشییع شهدای اقتدار
سردار فدوی: خداوند در این ۴۶ سال ما را پیروز کرده است
رهگیری موشک‌ها در قطر گران تمام شد!
رزمایش موشکی روسیه در کریمه همزمان با ورود ناتو
نصب موشک بر روی شناورهای هشت متری سپاه
درباره ناو پهپادبر شهید باقری چه می دانیم؟
توضیحات فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره ناو شهید رئیسعلی دلواری
لاریجانی: آمریکا، فرمانده شرارت‌ها در منطقه است
الحاق ناو شهید رئیسعلی دلواری به نیروی دریایی سپاه
عکس یادگاری با موشک تولید شده در سپاه
اقتدار سپاه در برابر نفوذ علمی دشمنان
بزرگترین رزمایش موشکی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا
اعلام زمان برگزاری رزمایش موشکی سپاه
موشکی که فناوری آن را فقط ایران دارد
شمخانی: مانع رزمایش‌های موشکی نشدیم
بها دادن به شرکت‌های دانش بنیان اقتدار ملی ایجاد می‌کند
ناو پهپادبر شهید باقری به نیروی دریایی سپاه ملحق شد
پرچم اقتدار در دستان افراد بی ادعا
پرچم اقتدار ایران در دریاها و اقیانوس‌ها به اهتزاز درآمده
واکنش سردار سنایی‌راد به اظهارات مطهری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۷
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
19
39
پاسخ
اقتدار و قدرت و توان نظامی ایران ستودنی است، نیاز به گفتن نبود که.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
7
45
پاسخ
خسته نباشید کاش مسولین هم مثل ارتش و نیروهای مسلح بودن
معراج
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
15
33
پاسخ
جانم فدای ارتش ،جانم فدای سپاه جانم فدای رهبر.،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
10
16
پاسخ
♥️♥️??????
؟!؟!؟!
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
4
4
پاسخ
اقتدار دریایی به اینست که اکثریت مردم با داشتن کیلومترها ساحل بتوانند حداقل سالی دو سه سالی یکبار به دریا رفته تنی به آب دریا بزنند و خستگی درکنند. و ساحل نشینان نیز با برخورداری از گردشگران بین المللی درآمد سرانه خوبی برای خود کسب کنند. این آخر اقتدار دریایی هستش .!!
آریایی اصیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
5
پاسخ
انشاالله روزی برسد که نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم یکی از نیروهای امنیتی کشور باشد زنده باد ایران و ایرانی به رهبری امام عزیزمان حضرت آیت الله خامنه ای
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
5
پاسخ
سلام ودرود خداوند بر غیور مردان نظامی و انتظامی اعم از سپاه وارتش خسته نباشید دلاورمردان ایران زمین ،♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMT
tabnak.ir/005YMT