قیمت طلا در بازار امروز 29 مردادماه

قیمت طلا، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و تمرکز سرمایه‌گذاران بر نشست جکسون هول فدرال رزرو در اواخر هفته جاری، در معاملات روز چهارشنبه بازار جهانی، به پایین‌ترین سطح خود در حدود سه هفته گذشته کاهش یافت.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۵ 20 August 2025
بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری، با ۰.۱ درصد کاهش، به ۳۳۱۲ دلار و ۷۹ سنت رسید. هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۱ درصد کاهش، ۳۳۵۵ دلار و ۲۰ سنت معامله شد.


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شاخص دلار به بالاترین سطح خود در بیش از یک هفته گذشته رسید و باعث شد طلا که به ارز آمریکا قیمت‌گذاری می‌شود، برای خریداران خارجی مقرون به صرفه‌تر شود.

سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در سمپوزیوم جکسون هول از ۲۱ تا ۲۳ اوت، محور اصلی اخبار است و سرمایه‌گذاران هرگونه واکنش بازار به احتمال کاهش نرخ بهره در ماه میلادی آینده را زیر نظر دارند.

پیش‌بینی می‌شود صورتجلسه نشست ژوئیه فدرال رزرو که قرار است اواخر روز جاری منتشر شود، بینش بیشتری در مورد موضع سیاستی بانک مرکزی آمریکا ارائه دهد.

بر اساس گزارش رویترز، معاملات آتی نرخ بهره به دو کاهش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه در سال جاری اشاره دارد که اولین مورد آن در سپتامبر پیش‌بینی می‌شود. طلا معمولا در محیطی با نرخ بهره پایین و در بحبوحه افزایش عدم قطعیت‌ها، عملکرد خوبی دارد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره بدون تغییر ماند و در ۳۷ دلار و ۳۵ سنت ایستاد. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۳ درصد افزایش، به ۱۳۰۹ دلار و ۳۵ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۴ درصد کاهش، ۱۱۱۰ دلار و ۵۰ سنت معامله شد.

