به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ سردار دورسون به سوپرلیگ ترکیه بازمیگردد؛ این جمله بخشی از گزارش روزهای پیش رسانه ترکیه AKSAM است که به جدایی مهاجم ترکنبار از پرسپولیس اشاره دارد.
براساس این گزارش، دورسون در حال مذاکره با تیم «کاراگومروک» است که این فصل دوباره به سوپرلیگ ترکیه صعود کرده. سردار نمیخواهد دوران حرفهای خود را در ایران ادامه دهد، مشتاق است دوباره پیراهن کاراگومروک را بپوشد.
دورسون قبلا یک نیم فصل برای تیم استانبولی بازی کرد و بعد به صورت قرضی به فنرباغچه بازگشت.
