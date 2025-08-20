En
وزیر دفاع: موشک‌های جدید ایران منتظرن

امیر نصیرزاده تأکید کرد: موشک‌هایی که در جنگ ۱۲روزه به‌کار گرفته شد، ساخت چند سال قبل وزارت دفاع بود، ما امروز موشک‌هایی را ساخته‌ایم و در اختیار داریم که دارای توانمندی‌های بسیار بهتری از موشک‌های قبلی است.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۱۰
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۷ 20 August 2025
|
13966 بازدید
|
۷

امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در حاشیه دیدار جمعی از وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با وی که به‌مناسبت «روز صنعت دفاعی» انجام شد، در جمع خبرنگاران گفت:‌ در جنگ 12روزه با یک قدرت کاملاً حمایت‌‌شده مواجه بودیم، جمهوری اسلامی ایران در این جنگ، تنها با رژیم صهیونیستی روبه‌رو نبود، بلکه تمام توان لجستیکی، اطلاعاتی و پشتیبانی آمریکا در این جنگ حضور داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، وی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس 12روزه به هیچ عنوان کوچک‌ترین اتکایی به منابع خارجی نداشت و هر آنچه در جنگ به‌کار گرفته شد، ساخت صنایع دفاعی خودمان بود. جهان شاهد بود که موشک‌هایی که استفاده شد، کاملاً به اهداف برخورد کرد و خسارت‌های زیادی را به دشمن صهیونی وارد کرد.

وزیر دفاع با اشاره به به سانسور خبری گسترده رژیم صهیونیستی گفت: هرچند سانسور رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اجازه نداد کاملاً اصابت موشک‌های ایرانی به تصویر کشیده شود، اما اطلاعات این اصابت‌ها به‌مرور پخش شد که نشان‌‌دهنده توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود و ما در استفاده از موشک‌های‌مان توانمندی‌های بسیار قوی‌تری نسبت به گذشته داریم که به‌کار گرفته نشده است.

امیر نصیرزاده تأکید کرد: موشک‌هایی که در جنگ 12روزه به‌کار گرفته شد، ساخت چند سال قبل وزارت دفاع بود، ما امروز موشک‌هایی را ساخته‌ایم و در اختیار داریم که دارای توانمندی‌های بسیار بهتری از موشک‌های قبلی است و اگر دشمن صهیونیستی ماجراجویی دیگری را انجام دهد، حتماً این موشک‌ها را به‌کار خواهیم گرفت.

وی تصریح کرد: تمام توان پدافندی که به‌عنوان قوی‌ترین پدافند از آن‌ها نام برده می‌شود در جریان جنگ 12روزه از جمله سامانه‌های تاد، ام‌آی‌ام-104 پاتریوت، گنبد آهنین و آرو همگی به‌کار گرفته شد و با وجود تمام این سامانه‌ها، رژیم صهیونیستی در روزهای اول جنگ، تنها مانع اصابت حدود 40 درصد از موشک‌های ما شد، اما در روزهای پایانی جنگ 90 درصد موشک‌های ما به اهداف برخورد می‌کردند که مشخص بود هم تجربیات ما بالا رفته است و هم اینکه توان دفاعی طرف مقابل کاهش یافته است و این روند اگر ادامه می‌یافت، دست برتر حتماً در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داشت. 

وزیر دفاع در پایان اظهار داشت: دیپلماسی دفاعی یکی از راه‌های صلح‌آمیز ارتباطات نظامی و دفاعی است، ما با کشورهای دوست رابطه دیپلماسی دفاعی را خواهیم داشت و در این راستا ارتباط خوبی را با اکثر کشورهای دنیا داریم؛ لذا دیپلماسی دفاعی جزء راهبردهای اصلی وزارت دفاع است که دنبال می‌شود.

برچسب ها
موشک موشک های ایرانی وزیر دفاع خبر فوری جنگ 12 روزه امیر عزیز نصیرزاده
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
3
38
پاسخ
ایول
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
4
46
پاسخ
خدا قوت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
اشتباهی منفی دادم
خدایا نیروهای نظامی کشورم رو در پناه خودت حفظ کن
محمد کریم زارع
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
24
پاسخ
خدا حفظتون کنه و یاری تون بکنه انشالله به حق امام زمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
21
پاسخ
زنده باد سربازان گمنام دلاوران سرداران رشید و وطن پرستان ایران عزیزمان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
10
پاسخ
خداوندارتش وسپاهمان راحفظ کند
محمود احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
12
پاسخ
زنده باد نظام ونظامی ،،خداوند حافظتان باشد.
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
