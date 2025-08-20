En
صندلی‌های حقارت: اروپا در دستان ترامپ

نشستن رهبران اروپا روی صندلی‌های غیررسمی یا چارپایه مقابل میز پهن ترامپ را برخی نشانه قدرت امریکا پنداشتند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۰۹
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۴ 20 August 2025
|
2172 بازدید
|
۳

ظاهراً در نگاه اینان فقط چینش صندلی‌های رهبران غرب مقابل هم مسئله است، اما مسئله اصلی در این زاویه نهفته است که رهبران غرب گرد آمده‌اند تا بعد از چهار سال جنگ ویرانگر که با زیاده‌خواهی ناتو آغاز شد، توافق کنند چقدر از «خاک» یک کشور اروپایی را بدهند تا جنگ تمام شود!

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ این حقیقتاً «خاک»‌سپاری غرب در زمین شرق است و چیزی جز افول کل غرب نیست. امریکا زمانی نه‌چندان دور در دوره جنگ سرد و به‌ویژه در زمان ریگان- که حالا فقط عکسش در اتاق بیضی و در این تصویر معروف بر دیوار است- چنان قدرتی داشت که برای حل‌وفصل مسائل جهان نیازی به این‌جور جلسات که تازه انتهای آن واگذاری خاک باشد، نداشت. گاهی با یک تلفن و از او به یک اشارت و از دنیا به سر دویدن بود. گاهی حتی همین هم نبود، بسیاری از کشورهای دنیا ذهن امریکا را می‌خواندند و حتی به سمتی نمی‌رفتند که نارضایتی امریکا را داشته باشد.

در آن دوران حتی چپ‌های امریکای لاتین راه مسالمت‌آمیز می‌پیمودند و فقط ایران بود که حرف زور و قلدری امریکا را نمی‌شنید. حالا همان امریکا متصرفات روس‌ها را روی نقشه اوکراین در کاخ سفید با رنگ قرمز مشخص کرده و رهبران اروپا گردآمده‌اند تا بر سر مقدار واگذاری این خاک برای پایان جنگ تصمیم بگیرند!

اتفاقاً طرز نشستن رهبران اروپا روی صندلی‌های غیررسمی مقابل ترامپ شبیه همان بخش قرمز رنگ شده است، یعنی هلالی به دور میز واگذاری!

اروپا چهار سال با روس‌ها و با امریکا همزمان جنگید! مجبور شد گاز روس‌ها را تحریم و از امریکا با پنج‌برابر قیمت خریداری کند! از زمان ریاست‌جمهوری ترامپ باز وادار شد پول تمام‌وکمال تسلیحاتی را که امریکا به اوکراین می‌دهد، پرداخت کند. هیچ‌چیز در این جنگ به دست نیاوردند. همان چهار سال پیش در آغاز جنگ باید می‌فهمیدند که این جنگ نماد پیچ بزرگ تاریخی و افول غرب است.

حالا ترامپ می‌گوید «اوکراین هرگز به ناتو نخواهد پیوست»، با آنکه شروع جنگ با اصرار بر همین پیوستن بود. نهایت تهدید رهبران اروپا مثل ماکرون هم این است که اگر روسیه (پس از واگذاری خاک اوکراین و رسمیت‌دادن به تصرف کریمه) باز هم صلح نکند، ما اروپاییان چهارتا تحریم دیگه هم اعمال می‌کنیم! حقیقتاً اروپا در ضعیف‌ترین دوره دویست سال اخیر است. کل اروپا و امریکا باخت، چون اروپا ضعیف شده و امریکا بازیگر شده و در میدان قدرت‌های نوظهور مثل چین و حتی هند و برزیل و دیگران، دیگر نمی‌تواند جز با عکسی از دوران ریگان خودش را راضی کند.
 

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
5
پاسخ
ما که همون اول جنگ اوکراین وروسیه تو همین تابناک پست گذاشتیم که ته این جنگ بازنده زلنسکیه و خاک اوکراین رو میدن به روسیه ولی دوستان تمسخر کردن ا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
15
پاسخ
یادتونه حسن می گفت کد خدا به این یارو بعد همه بهش حمله می کردند . حالا قضاوت کنید این عکس حرف حسن رو تایید نمی کنه ؟ تازه شاید هم کم گفته بیشتر به ارباب و رعیت شبیه اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
6
پاسخ
خیلی هم عالی حق کشورهای اروپایی هست آشغال های استثمارگر و گلوبالیست شیطان پرست
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
لحظات اعدام قاتل سفاک چهار عضو یک خانواده
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
انتقادات تند خداداد عزیزی از بازی امشب تراکتور
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
تاکسی‌های اینترنتی در مسیر حذف راننده
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
