عملکرد پهپادهای فیبر نوری؛ شکست ناپذیر!

پهپادهای فیبر نوری فناوری پهپادی مورد استفاده در جنگ اوکراین است که دیگر وابسته به امواج و هدایت جی پی اس نیست و به همین دلیل اخلال گرها نمیتوانند مانع آن شوند. در نتیجه برخورد پهپاد انتحاری فیبر نوری به هدف تنها با شلیک مستقیم به آن قابل پیشگیری است. پهپادهای پیشرفته، به عنوان یک واکنش در برابر جنگ الکترونیکی ظهور کردند؛ جنگی که هم اوکراین و هم روسیه از آن برای نابودی سلاحهای یکدیگر بهره میبرند. روسیه سال گذشته پهپادهای فیبر نوری را وارد جنگ کرد و حالا اوکراینیها نیز به این بازی پیوستهاند. عملکرد پهپاد فیبر نوری در میدان نبرد را میبینید.