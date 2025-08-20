نتایج آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در پایه دهم اعلام شد.

اعلام نتایج آزمون سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد و نمونه دولتی امروز ۲۹ مرداد در سامانه my.medu.ir اعلام شد.

با توجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه به پذیرفته شدگان توصیه شده بلافاصله برای ثبت نام اقدام کنند.

آزمون پایه دهم در روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در ۲۰۳۴ حوزه با حضور ۳۷۱ هزار و ۱۵۱ داوطلب برگزار شد در این آزمون حدود ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس پذیرفته می شوند.