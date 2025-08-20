اعلام نتایج آزمون سمپاد و نمونه دولتی پایه دهم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نتایج آزمون ورودی پایه دهم مدارس سمپاد و نمونه دولتی امروز ۲۹ مرداد در سامانه my.medu.ir اعلام شد.
با توجه به تعطیلی شنبه و یکشنبه به پذیرفته شدگان توصیه شده بلافاصله برای ثبت نام اقدام کنند.
آزمون پایه دهم در روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ در سراسر کشور و در ۲۰۳۴ حوزه با حضور ۳۷۱ هزار و ۱۵۱ داوطلب برگزار شد در این آزمون حدود ۱۰ هزار دانش آموز در مدارس پذیرفته می شوند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.