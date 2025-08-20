توصیه جنجالی به علی لاریجانی: ملی باش، نه اصولگرا!

حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران به جماران گفت: «آقای لاریجانی در قامت یک شخصیت ملی ظاهر شود و تمام ظرفیت های کشور را به کار بگیرد، خرد ملی کشور را در دبیرخانه شورای عالی امنیت جمع کند. ایشان باید در هماهنگی کامل با رییس شورای عالی امنیت (پزشکیان) مشترکا راهکارهای مختلف برای خارج کردن کشور از شرایط فعلی (نه جنگ، نه صلح) به شرایط صلح پایدار را خدمت رهبری ارائه کنند و در نهایت رییس جمهور به عنوان منتخب مردم قاطع بایستد و از رهبری بخواهند که کشور باید تغییر کند و نیاز به تحول دارد.» اظهارات مرعشی را می‌بینید و می‌شنوید.