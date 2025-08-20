En
کد خبر:۱۳۲۳۶۹۷
3504 بازدید
نظرات: ۷
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
20 August 2025
نبض خبر

توصیه جنجالی به علی لاریجانی: ملی باش، نه اصولگرا!

حسین مرعشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران به جماران گفت: «آقای لاریجانی در قامت یک شخصیت ملی ظاهر شود و تمام ظرفیت های کشور را به کار بگیرد، خرد ملی کشور را در دبیرخانه شورای عالی امنیت جمع کند. ایشان باید در هماهنگی کامل با رییس شورای عالی امنیت (پزشکیان) مشترکا راهکارهای مختلف برای خارج کردن کشور از شرایط فعلی (نه جنگ، نه صلح) به شرایط صلح پایدار را خدمت رهبری ارائه کنند و در نهایت رییس جمهور به عنوان منتخب مردم قاطع بایستد و از رهبری بخواهند که کشور باید تغییر کند و نیاز به تحول دارد.» اظهارات مرعشی را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
6
21
پاسخ
لاریجانی هیچ گاه از دایره ی اصولگرایی خارج نخواهد شد.

عامل اصلی افراط گرایی در صدا و سیما و خالص سازی در آن شخص علی لاریجانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
17
5
پاسخ
والا لاریجانی هم بخواد ملی باشه شخص پزشکیان ملی نیست اصلاح طلب محضه و اخیرا هم با افتخار این رو بیان کرد .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
15
8
پاسخ
آقای لاریجانی آدم عاقل ودارای شخصیت ثابت است هرگز مثل غربزده های وطن فروش اقدام نخواهد کرد...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
3
15
پاسخ
لاریجانی اگر میتوانست کاری انجام بدهد تا حالا کرده بود
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
13
پاسخ
"آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت با دشمنان مدارا"
من نمی دونم چرا بعضی ها اینقدر اصرار به جنگ دارند. این آقایون در خلوت خودشان از خودشان بپرسند که نقش آنها در طی جنگ ۱۲ روزه چه بود؟
علی
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
8
پاسخ
انچه حسین مرعشی رو بولد و مطرح می کنه نه سبقه سیاسی و نه نقش افرینی موثر در اداره کشور بلکه ثروت های کلانی است که پشت هدلینگ های اقتصادی است که دارن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
فکر کنم برادر همسر رفسنجانی هست
