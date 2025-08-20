En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت تردد کامیون‌ها در محورهای خراسان رضوی تا ۲ شهریور

تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز‌های چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریورماه در محور‌های اصلی استان ممنوع است.
کد خبر: ۱۳۲۳۶۹۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۳ 20 August 2025
|
952 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از سایت راهور؛ تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (به‌جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز‌های چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریورماه در محور‌های اصلی استان ممنوع است.

همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد ـ ملک‌آباد طی همین بازه زمانی به‌صورت شبانه‌روزی ممنوع بوده و این مسیر صرفاً برای تردد زائران پیاده اختصاص می‌یابد.

از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، محور مشهد ـ ملک‌آباد به سمت جنوب یک‌طرفه خواهد شد.

توصیه‌های پلیسی:

سرهنگ کرمی‌اسد در پایان با اشاره به آغاز موج سفر‌های پایانی تابستان و ورود به ماه شهریور گفت: رانندگان باید برنامه‌ریزی دقیقی برای زمان سفر داشته باشند، از توقف‌های بی‌مورد در مسیر خودداری کنند و تجهیزات ایمنی خودرو از جمله ترمز و لاستیک را پیش از حرکت بررسی کنند.

وی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله موارد حیاتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار در جاده‌هاست.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
تردد کامیون ممنوعیت پلیس راهور
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کاهش ۱۶ درصدی فوتی‌ها در طرح ترافیکی اربعین
رفع محدودیت تردد جاده چالوس از ساعت ۱۶
آمار رئیس پلیس راهور از تصادفات منجر به فوت زائران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YLw
tabnak.ir/005YLw