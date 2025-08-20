به گزارش تابناک به نقل از سایت راهور؛ تردد کلیه وسایل نقلیه باری شامل تریلر، کامیون و کامیونت (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روزهای چهارشنبه ۲۹ مرداد تا یکشنبه ۲ شهریورماه در محورهای اصلی استان ممنوع است.
همچنین تردد کلیه وسایل نقلیه در محور قدیم مشهد ـ ملکآباد طی همین بازه زمانی بهصورت شبانهروزی ممنوع بوده و این مسیر صرفاً برای تردد زائران پیاده اختصاص مییابد.
از ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ شهریورماه تا پایان تخلیه ترافیک، محور مشهد ـ ملکآباد به سمت جنوب یکطرفه خواهد شد.
توصیههای پلیسی:
سرهنگ کرمیاسد در پایان با اشاره به آغاز موج سفرهای پایانی تابستان و ورود به ماه شهریور گفت: رانندگان باید برنامهریزی دقیقی برای زمان سفر داشته باشند، از توقفهای بیمورد در مسیر خودداری کنند و تجهیزات ایمنی خودرو از جمله ترمز و لاستیک را پیش از حرکت بررسی کنند.
وی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی از جمله موارد حیاتی برای پیشگیری از حوادث ناگوار در جادههاست.
