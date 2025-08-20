En
انتقاد تند وزیر از بی‌احترامی مدیران مدارس به والدین

وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: هرگونه بی‌توجهی یا توهین به والدین از سوی مدیران مدارس، بی‌اعتنایی به حقوق دانش‌آموزان و شأن آموزش‌ و پرورش محسوب می‌شود.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۰ 20 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به تجربه‌ای از سفر به یکی از استان‌ها گفت: در یکی از استان‌های کشور متأسفانه شاهد بودم که مدیر مدرسه در مواجهه با والدینی که برای ثبت‌نام فرزندشان مراجعه کرده بودند، با بی‌احترامی گفت «برو و اینجا نایست». این رفتار به هیچ عنوان شایسته جایگاه تعلیم و تربیت و منزلت والدین نیست.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران مدارس به‌عنوان پیشانی نظام تعلیم و تربیت در نهایت احترام با خانواده‌ها رفتار کنند و هرگونه بی‌توجهی یا توهین به والدین، بی‌اعتنایی به حقوق دانش‌آموزان و شأن آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نظارت بر رفتار مدیران و کارکنان مدارس باید با جدیت بیشتری دنبال شود، هشدار داد: بی‌احترامی به خانواده‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به مدارس تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش منجر شود.

کاظمی در پایان سخنان خود تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند اهتمام جدی مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش استان‌هاست و باید با نظارت مستمر و آموزش‌های لازم، فضای مدارس به محیطی امن، محترمانه و شایسته خانواده‌ها و دانش‌آموزان تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر خبرگزاری تسنیم بار‌ها گزارش‌هایی درباره برخورد نامناسب برخی مدیران و کارکنان مدارس با والدین دانش‌آموزان منتشر کرد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از عوامل گرایش خانواده‌ها به انتقال فرزندانشان از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی می‌دانند.

به باور آنان، اجبار خانواده‌ها به این جابه‌جایی‌ها تنها ناشی از امکانات آموزشی نیست، بلکه ریشه در احساس بی‌توجهی و گاه توهین‌هایی دارد که از سوی برخی کادر مدارس دولتی تجربه می‌شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
3
16
پاسخ
خوب بعدش چی؟ من رفتم مدرسه دخترم و پسرم یعنی دو مدرسه مجزا و جدا هردو مدرسه دولتی گفتند تا پول ندهی ثبت نام نمی‌کنیم
مدرسه پسرم مدیر مدرسه را رنگ کرده میگه والدین باید بیان مدرسه را نظافت کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
21
پاسخ
بنده بعنوان پدر دو تا دانش آموز برخورد تند و بی احترامی مدیران مدارس الخصوص مدارس دخترانه را دیدم لطفا بصورت نامحسوس از مدارس بازدید بعمل آوردید و با مدیران و معلمین بد اخلاق برخورد قاطع انجام گیرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
درباره برخوردهای بد و توهین های والدین و دانش آموزان ؟به معلمان چندرغاز بگیر نظری ندارین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
3
12
پاسخ
کلا توی یک لیگ دیگه بازی میکنن. مدرسه دولتی داره میگه والدین پول ندهند باید در مدرسه را بنیدیم و آموزش پرورش بودجه نمی دهد والدین این وسط چیکار کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
5
10
پاسخ
برخورد والدین دیدی؟
برخورد نخبه هاشونو چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اونوقت بچه معدل ده الان اخلاق داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
10
پاسخ
مدیران مدارس فقط بلدن افغانی ثبت نام کنند اونم مجانی و بدون مدرک شناسایی ،،معلم میگه جلو اسم بچه های افغانی زدن ن پول دادن ن مدرک شناسایی دارند بعد براحتی ثبت نام میکنند ،،اگه بچه ایرانی ثبت نام کنه تا پول نگیرن ثبت نام نمیکنن برا همین راحتیاس بچه های افغانی پر مدارس شده آموزش و پرورش هم طرف بچه ها افغانی رو میگیرن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
درود بر شما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
10
پاسخ
افاغنه را بیرون کنید
همه چیز به روال قبل بر میگردد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
13
پاسخ
مدارس به دلیل عدم تخصیص بودجه ی حداقلی در چالش بزرگی به سر میبرند اقای وزیر با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه , یکی از دلایل ایجاد تنش در مدارس همین موضوع مالی است
شما اگر نگران شان اموزش پرورش هستین مشکل :
کمبود کلاس
انجام تکالیف مالی نسبت به امورات مدرسه
رسیدگی به وضعیت معشیت فرهنگیان
پیگیری وضعیت دانش اموران ترک تحصیلی بدلیل مشکلات مالی
تغییر نظام اموزشی بدلیل منسوخ شدن شیوه و رسوم اموزشی
و.......
را سرلوحه عمل قرار دهید بزرگوار
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
7
پاسخ
دقیقا،فقط مدیرمدرسه حق بی احترامی به والدین رو نداره!!!!!!آقای مدیر اگه یکی زد زیرگوشت ازش تشکرکن وبگو طرف دیگه صورت رو هم بزن،بعدا تعظیم کن بگوببخشید!!!!!!
بعدا میگن مدارس دولتی درصدقبولیاش کم شده،نمرات شون کم شده و....
کدوم پدرخونواده میتونه بدون پول ازخونوادش محافظت کنه؟!
اگه بدون پول میشه مدارس رو نگه داری کرد پس ثبت نام مدارس غیردولتی رو رایگان کنید.
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
2
9
پاسخ
سلام میخواستم بگم بیشترمدارس شهریه های گزاف میگیرن به خاطررفاه بچه هاولی دریغ ازراه رفاه تابهشون میگیم این همه شهریه میگیرین پس چراهیچ امکاناتی تواین مدت انجام ندادین بهونه آب وبرق رومیگیرن ومیگو شهریه رابرای برق وآب دادیم خجالت هم خوب چیزیه مدارس دولتی وهیات امنایی برای چی شهریه میگیرن دریغ ازامکانات وآسایش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
0
4
پاسخ
از بی حرمتی والدین و دانش آموزان به معلمان هم اگه راست میگی حرف بزن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

