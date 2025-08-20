وزیر آموزش‌ و پرورش گفت: هرگونه بی‌توجهی یا توهین به والدین از سوی مدیران مدارس، بی‌اعتنایی به حقوق دانش‌آموزان و شأن آموزش‌ و پرورش محسوب می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در سی و هشتمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش سراسر کشور با اشاره به تجربه‌ای از سفر به یکی از استان‌ها گفت: در یکی از استان‌های کشور متأسفانه شاهد بودم که مدیر مدرسه در مواجهه با والدینی که برای ثبت‌نام فرزندشان مراجعه کرده بودند، با بی‌احترامی گفت «برو و اینجا نایست». این رفتار به هیچ عنوان شایسته جایگاه تعلیم و تربیت و منزلت والدین نیست.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران مدارس به‌عنوان پیشانی نظام تعلیم و تربیت در نهایت احترام با خانواده‌ها رفتار کنند و هرگونه بی‌توجهی یا توهین به والدین، بی‌اعتنایی به حقوق دانش‌آموزان و شأن آموزش و پرورش محسوب می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نظارت بر رفتار مدیران و کارکنان مدارس باید با جدیت بیشتری دنبال شود، هشدار داد: بی‌احترامی به خانواده‌ها نه‌تنها اعتماد عمومی را نسبت به مدارس تضعیف می‌کند، بلکه می‌تواند به کاهش سرمایه اجتماعی آموزش و پرورش منجر شود.

کاظمی در پایان سخنان خود تأکید کرد: اصلاح این وضعیت نیازمند اهتمام جدی مدیران کل و رؤسای آموزش و پرورش استان‌هاست و باید با نظارت مستمر و آموزش‌های لازم، فضای مدارس به محیطی امن، محترمانه و شایسته خانواده‌ها و دانش‌آموزان تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ماه‌های اخیر خبرگزاری تسنیم بار‌ها گزارش‌هایی درباره برخورد نامناسب برخی مدیران و کارکنان مدارس با والدین دانش‌آموزان منتشر کرد؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از عوامل گرایش خانواده‌ها به انتقال فرزندانشان از مدارس دولتی به مدارس غیردولتی می‌دانند.

به باور آنان، اجبار خانواده‌ها به این جابه‌جایی‌ها تنها ناشی از امکانات آموزشی نیست، بلکه ریشه در احساس بی‌توجهی و گاه توهین‌هایی دارد که از سوی برخی کادر مدارس دولتی تجربه می‌شود.