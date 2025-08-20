En
انفجار مرگبار در نیجریه + شمار کشته ها

منابع خبری از وقوع یک انفجار مهیب در مسجدی در شمال نیجریه خبر دادند. در این حادثه دلخراش، تاکنون ۲۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و احتمال افزایش تلفات نیز وجود دارد.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۲ 20 August 2025
منابع خبری از وقوع انفجار در مسجدی در شمال نیجریه خبر داده و اعلام کردند در این انفجار ۲۷ نفر کشته شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سه شنبه شب انفجاری مهیب در یک مسجد در شمال نیجریه به وقوع پیوست.
 
خبرگزاری رویترز گزارش داد بر اثر وقوع این انفجار، ۲۷ نفر جان باختند.

منابع بیمارستانی نیجریه می گویند با توجه به شدت انفجار و تعداد زخمی ها، احتمال افزایش تعداد تلفات وجود دارد.

هنوز گزارش درباره ماهیت این انفجار مخابره نشده است.

انفجار نیجریه کشته ها خبر فوری حادثه
