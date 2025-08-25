به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «یگان ویژه حیفا: روایتی مستند از خیانت‌های بهائیان نظامی در ایران» نوشته شاداب عسگری چندی است توسط انتشارات پژوهشگاه تاریخ معاصر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌پژوهشگر در گفتگو با تابناک، درباره موضوع این‌کتاب دوجلدی گفت: بهائیان از سال ۱۲۷۰ به بعد، حضوری محدود، پراکنده و با پوشش مسلمانی در نیروهای مسلح قاجار، مانند قزاق‌ها، شهربانی و ژاندارمری داشتند. با انتصاب رضاخان به‌عنوان سردارسپه، این حضور با رشد و سرعت قابل‌توجهی مواجه شد و یک‌مساله مهم در تاریخ ایران، حضور بهائیان در ارتش شاهنشاهی و مجموعه اقداماتی است که آنها در طول مدت فرماندهی رضاشاه و محمدرضاشاه در نیروهای مسلح انجام دادند. چون از جمله موضوعات مغفول تاریخ ماست و متاسفانه توجه درخوری به آن نمی‌شود.

وی افزود: با توجه به اهمیت ارتش در نگاه رضاخان، بهاییان سرمایه‌گذاری کلانی در این‌حوزه کردند و از این‌رهگذر، در همه ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی متصل به ارتش و به‌طور مشخص، جایگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضائی و همچنین سایر مراجع صاحب قدرت و کارساز حکومت پهلوی نفوذ و حضور جدی، پررنگ و تأثیرگذاری پیدا کردند.

این‌پژوهشگر در ادامه گفت: «یگان ویژه حیفا» درباره جریان نفوذی است که تاریخ ایران را مُهر و همچنین اسنادی است که صدسال پنهان مانده‌اند. امیدوارم پس از ۱۱ سال پژوهش میدانی و تحلیل، با این‌کتاب پرده از یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ ایران برداشته باشم. چون در کتاب درباره نقش بهائیان در کودتاهای ۱۲۹۹ و ۱۳۳۲، خیانت‌شان در قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و انقلاب اسلامی، همکاری نظامی با صهیونیست‌ها در جنگ تحمیلی، اسناد جاسوسی‌شان برای رژیم اشغالگر قدس، تحلیل جنگ ۱۲ روزه خلیج فارس و نقش بهائیان در آن، پاسخ مستند به ادعاهای بهائیت در صد سال اخیر و ... صحبت کرده‌ام.

عسگری گفت: ردپای بهاییان کنار صهیونیسم و یهود بین‌الملل، از کودتای سیاه تا حمله صدام در تمام تراژدی‌های معاصر ایران محسوس است. مطالعه اسناد مربوط به این‌گروه و فرقه انحرافی باعث می‌شود مخاطب پشت پرده شکست‌ها و پیروزی‌های کشورمان را در تاریخ پر فراز و نشیبش ببیند. به همین‌دلیل پیشنهاد می‌کنم مسئولان امنیتی و نظامی، پژوهشگران تاریخ معاصر، دانشجویان علوم سیاسی و امنیتی و ایرانیان علاقه‌مند به تاریخ‌شان این‌کتاب را بخوانند.