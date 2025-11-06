میلی صفحه خبر لوگو بالا
جدیدترین اخبار
خزر در خطر؛ بزرگ‌ترین دریاچه جهان در مسیر خشکیدن

دریای خزر، که در متون تاریخی با نام‌هایی چون مازندران و کاسپین شناخته می‌شود، امروز با تهدیدی جدی روبه‌رو است. کاهش سطح آب به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، عقب‌نشینی سواحل تا ۱۰۰ متر و پیش‌بینی افت عمق تا ۱۸ متر تا سال ۲۰۵۰، زنگ خطر را برای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پهنه آبی به صدا درآورده است.

برچسب‌ها:
دریای خزر خشکسالی عقب نشینی دریای خزر عکس مستند
نظرات شما
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸
انسان هم داره خشک میشه تا به آب و خاک و باد برسه...فعلن رئیس آتیشه...هم درون و هم برون انسان
پاسخ
3
6
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۹
خب ملت حالا چیکار کنن؟ آب معدنی بریزیم توش؟
پاسخ
2
7
سالار
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۶
چند ساله بارش برف لازم و کافی را برای ذخیره آب در سدها نداشتیم
ولی متأسفانه هنوز مردم ، با آب آشامیدنی ، جلوی درب
کوچه ، پارکینگ ، درب مغازه می‌شورند
و بحران کمبود آب را جدی نمی‌گیرند
به خودمون هم رحم نمی‌کنیم
پاسخ
11
7
باهر
Iran (Islamic Republic of)
۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۸
مگر دریاچه اورمیه و صدها تالاب و رودخانه و ... که در ایران خشک کردند جز تبدیل آنها به مراکز ریزگرد مگر آسیبی به محیط زیست ایران وارد شده است که حالا دریای مازندران خشک شود؟!!!!
پاسخ
1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۹
جزر و مده
پاسخ
0
2