خزر در خطر؛ بزرگ‌ترین دریاچه جهان در مسیر خشکیدن

دریای خزر، که در متون تاریخی با نام‌هایی چون مازندران و کاسپین شناخته می‌شود، امروز با تهدیدی جدی روبه‌رو است. کاهش سطح آب به دلیل فعالیت‌های انسانی و تغییرات اقلیمی، عقب‌نشینی سواحل تا ۱۰۰ متر و پیش‌بینی افت عمق تا ۱۸ متر تا سال ۲۰۵۰، زنگ خطر را برای حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این پهنه آبی به صدا درآورده است.