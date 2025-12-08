مستند «منقار و مغز: پرندگان نابغه از سرزمین‌های جنوبی» به کارگردانی ولکر آرزت و آنجلیکا سیگل، محصول سال ۲۰۱۳ میلادی است. این اثر علمی و جذاب به بررسی توانایی‌های خارق‌العاده برخی گونه‌های پرندگان، به‌ویژه «کلاغ کالدونیای جدید» و «طوطی کیا» در کشور نیوزیلند می‌پردازد؛ پرندگانی که با هوش بالا، توانایی ساخت ابزار، حل مسائل پیچیده، و تعامل خلاقانه با محیط پیرامون خود را دارند. این مستند با بهره‌گیری از تصاویری خیره‌کننده و تحقیقات علمی روز، مخاطب را با دنیایی شگفت‌انگیز از رفتارهای پیچیده و اجتماعی در میان پرندگان آشنا می‌سازد و نگاهی نو به مفهوم هوش در میان جانوران ارائه می‌دهد.مستند «منقار و مغز» را درتابناک تماشا کنید و با یکی از شگفتی‌های دنیای طبیعی همراه شوید.