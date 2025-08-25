مستند زندگی مرد سرعت، خوان مانوئل فانخیو

مستند «زندگی مرد سرعت» به کارگردانی فرانسیسکو ماکری، محصول سال 2020 سینمای مستند است که به زندگی افسانهای خوان مانوئل فانخیو، اسطوره اتومبیلرانی آرژانتینی، میپردازد.این مستند با نگاهی موشکافانه، فراز و نشیبهای زندگی فانخیو را روایت میکند؛ از کودکی در یک شهر کوچک تا صعود به قلههای افتخار در مسابقات بینالمللی، و از پیروزیهای خیرهکننده تا لحظات دشوار و تأثیرگذار زندگی شخصیاش. فیلم با بهرهگیری از تصاویر آرشیوی، گفتوگو با نزدیکان و تحلیل کارشناسان، پرترهای زنده و تاثیرگذار از کسی ارائه میدهد که نهتنها رکورددار قهرمانی در دوران خود بود، بلکه الگویی از شجاعت، فروتنی و عشق بیپایان به سرعت و رقابت.این مستند را درتابناک تماشا کنید و با جنبههای کمتر دیدهشدهی زندگی مردی آشنا شوید که جهان اتومبیلرانی را برای همیشه تغییر داد.
