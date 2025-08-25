En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 13
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی کیفیت 480 کیفیت 284
کد خبر:۱۳۲۰۶۹۲
کد خبر:۱۳۲۰۶۹۲
278 بازدید
تیک‌آف؛

مستند زندگی مرد سرعت، خوان مانوئل فانخیو

مستند «زندگی مرد سرعت» به کارگردانی فرانسیسکو ماکری، محصول سال 2020 سینمای مستند است که به زندگی افسانه‌ای خوان مانوئل فانخیو، اسطوره اتومبیل‌رانی آرژانتینی، می‌پردازد.این مستند با نگاهی موشکافانه، فراز و نشیب‌های زندگی فانخیو را روایت می‌کند؛ از کودکی در یک شهر کوچک تا صعود به قله‌های افتخار در مسابقات بین‌المللی، و از پیروزی‌های خیره‌کننده تا لحظات دشوار و تأثیرگذار زندگی شخصی‌اش. فیلم با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی، گفت‌وگو با نزدیکان و تحلیل کارشناسان، پرتره‌ای زنده و تاثیرگذار از کسی ارائه می‌دهد که نه‌تنها رکورددار قهرمانی در دوران خود بود، بلکه الگویی از شجاعت، فروتنی و عشق بی‌پایان به سرعت و رقابت.این مستند را درتابناک تماشا کنید و با جنبه‌های کمتر دیده‌شده‌ی زندگی مردی آشنا شوید که جهان اتومبیل‌رانی را برای همیشه تغییر داد.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تیک آف خودرو ویدیو فیلم اتومبیل ماشین مرسدس لامبورگینی فراری خوان مانوئل فانخیو
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟