مستند دیدنی کارخانه‌ بوگاتی ویرون

مستند «ابرکارخانهها: بوگاتی ویرون» به کارگردانی دیلان ویس، محصول سال دو هزار و ده میلادی است. این مستند جذاب با نگاهی دقیق و موشکافانه به کارخانه پیشرفته تولید خودروی بوگاتی ویرون، یکی از خارقالعادهترین خودروهای جهان، میپردازد.در طول مستند، بیننده با مراحل پیچیده طراحی و ساخت این خودروی فوقسریع آشنا میشود؛ از انتخاب مواد اولیه خاص گرفته تا آزمونهای بینظیر کیفیت و عملکرد که همگی نشانگر دقت و نوآوری مهندسان این برند افسانهای است. همچنین، نگاهی داریم به تاریخچه شرکت بوگاتی و تلاشهای بیوقفه تیمی از متخصصان برای حفظ جایگاه این نام در صدر صنعت خودروسازی جهان.اگر به فناوری، سرعت و شاهکارهای مهندسی علاقهمندید، تماشای این مستند را از دست ندهید. این مستند را در «تابناک» میبینید.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.