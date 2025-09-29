با پیشرفت فناوری تشخیص چهره، امکان شناسایی افراد تنها با بارگذاری یک تصویر ساده فراهم شده است. برخلاف گوگل، موتور جست‌وجوی یاندکس در روسیه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری عمیق قادر است نام افراد را از روی چهره‌شان بیابد. این فناوری که از میلیون‌ها تصویر در شبکه‌های اجتماعی آموزش دیده، اکنون در اختیار دولت‌ها، شرکت‌ها و حتی کاربران عادی قرار دارد. از شناسایی معترضان تا افشای هویت افراد ناشناس، پیامدهای این فناوری می‌تواند مرز میان فضای عمومی و خصوصی را از میان بردارد. در این ویدیو با واقعیت نگران‌کننده این تحول بیشتر آشنا شوید. این ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک ببینید.