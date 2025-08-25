آزمایش‌های تبارشناسی ژنتیکی با بررسی درصدهای ناچیز و تطبیق آن‌ها با پایگاه‌های داده، تصویری احتمالی از منشأ اجدادی افراد ارائه می‌دهند. اما این نتایج بر اساس تنها بخش کوچکی از دی‌ان‌ای هستند و بسیاری از شرکت‌ها روش‌های متفاوتی در تحلیل داده‌ها دارند. این آزمایش‌ها نه‌تنها فاقد دقت قطعی‌اند، بلکه می‌توانند برداشت‌های نادرستی درباره نژاد و تفاوت‌های زیستی ایجاد کنند. اگرچه این آزمایش‌ها برای برخی کاربردهای خانوادگی مفیدند، اما نباید آن‌ها را معیاری علمی برای هویت تلقی کرد. در این ویدیو، با واقعیت‌های پشت این آزمایش‌ها بیشتر آشنا شوید. ویدیو را با زیرنویس اختصاصی در سایت تابناک ببینید.