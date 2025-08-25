در فوریه ۱۹۵۹، گروهی از کوهنوردان روسی به شکلی مرموز در کوه‌های اورال جان باختند. اجساد آن‌ها در فاصله‌ای دور از چادر، با آسیب‌های شدید داخلی و در شرایطی عجیب یافت شد. نظریه‌های مختلفی از بهمن تخته‌ای تا باد پایین‌رو، سعی در توضیح این حادثه داشته‌اند. با گذشت دهه‌ها، هنوز علت دقیق مرگ آنان در هاله‌ای از ابهام است. در این ویدیو با زیرنویس اختصاصی تابناک با سناریوهای علمی مطرح‌شده و روایت‌هایی که هنوز ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده‌اند آشنا شوید.