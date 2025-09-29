مهمات خوشهای به دلیل تأثیرات گسترده و غیرقابل کنترل خود بر غیرنظامیان بهویژه در مناطق جنگی مورد انتقاد قرار گرفته است. این سلاحها بهطور تصادفی و غیرمستقیم بر افرادی که در مناطق پرجمعیت یا نزدیک خطوط جنگ قرار دارند، اثر میگذارند. در حالی که استفاده از این سلاحها در بسیاری از کشورها ممنوع شده، هنوز برخی از کشورها مانند ایالات متحده و روسیه به استفاده از آنها ادامه میدهند و معاهده منع استفاده از آنها را امضا نکردهاند. البته حتی بدون امضای این معاهده نیز به صورت عملی استفاده از آنها میتوان به صورت بالقوه جنایت جنگی به شمار بیاید. این ویدیو با زیرنویس اختصاصی تابناک به بررسی تبعات انسانی و حقوقی استفاده از مهمات خوشهای و تأثیر آن بر زندگی غیرنظامیان میپردازد.