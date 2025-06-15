پیشنهاد آلمان به ایران: فرصت آخر برای گفتگو

رویترز به‌نقل از یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان مدعی شد سه کشور آماده مذاکرات فوری با ایران با هدف تنش زدایی در اوضاع خاورمیانه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وادفول که در سفر به خاورمیانه بسر می برد، مدعی شد تلاش می کند به تنش زدایی در درگیری بین رژیم اسرائیل و ایران کمک کند.

وی همچنین ادعا کرد که تهران پیش تر نتوانسته از فرصت ورود به مذاکرات سازنده استفاده کند.

وی در ساعت پایانی روز شنبه به شبکه خبری محلی ARD گفت: آلمان به همراه فرانسه و انگلیس آماده است. ما پیشنهاد مذاکرات فوری درباره برنامه هسته ای ایران را داریم و امیدواریم این پیشنهاد را بپذیرند.

وزیر خارجه آلمان افزود: این همچنین یک پیش‌نیاز کلیدی برای دستیابی به صلح در این مناقشه است که ایران هیچ خطری برای منطقه، برای اسرائیل یا برای اروپا ایجاد نکند.

برلین در حالی این پیشنهاد را داده که به تازگی مدعی شد که کشورش دستیابی ایران به سلاح هسته ای را نخواهد پذیرفت.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با همراهی آمریکا را به تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که در آن، بدون اشاره به سطح همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است.