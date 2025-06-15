En
پیشنهاد آلمان به ایران: فرصت آخر برای گفتگو

وزیرخارجه آلمان مدعی شد که آلمان، فرانسه و انگلیس آماده مذاکرات فوری با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور هستند.
رویترز به‌نقل از یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان مدعی شد سه کشور آماده مذاکرات فوری با ایران با هدف تنش زدایی در اوضاع خاورمیانه هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وادفول که در سفر به خاورمیانه بسر می برد، مدعی شد تلاش می کند به تنش زدایی در درگیری بین رژیم اسرائیل و ایران کمک کند.

وی همچنین ادعا کرد که تهران پیش تر نتوانسته از فرصت ورود به مذاکرات سازنده استفاده کند.

وی در ساعت پایانی روز شنبه به شبکه خبری محلی ARD گفت: آلمان به همراه فرانسه و انگلیس آماده است. ما پیشنهاد مذاکرات فوری درباره برنامه هسته ای ایران را داریم و امیدواریم این پیشنهاد را بپذیرند.

وزیر خارجه آلمان افزود: این همچنین یک پیش‌نیاز کلیدی برای دستیابی به صلح در این مناقشه است که ایران هیچ خطری برای منطقه، برای اسرائیل یا برای اروپا ایجاد نکند.

برلین در حالی این پیشنهاد را داده که به تازگی مدعی شد که کشورش دستیابی ایران به سلاح هسته ای را نخواهد پذیرفت.

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنجشنبه قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) با همراهی آمریکا را به تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که در آن، بدون اشاره به سطح همکاری‌های گسترده جمهوری اسلامی ایران با آژانس، تهران به عدم پایبندی به تعهدات پادمانی متهم شده است.

نظرات بینندگان
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
75
553
پاسخ
خفه شو توله نازی کثیف
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
تازه فهمیدن ایران کیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶
باید از آژانس اتمی خارج شد، هیچ سودی برایمان نداشته و ندارد
اسفندیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
مرگ برآلمان انگليس فرانسه
اسفندیار
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
عشق منی ایران
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
55
377
پاسخ
با دروغگو نمیشه مذاکره کرد همشون حیله گرند دنبال توطئه برای پیاده کردن نیست پلیدشان هستند
امیرو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
49
328
پاسخ
ایران باتصویب مجلس سریعا از ان پی تی خارح بشه ،ورود جاسوس وبازرس مث گروسی به کشور مننوع کنه انتقام خون شهدای دانشمند وفرمانده .
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
39
328
پاسخ
عجب حالا که دیدی اسرائیل نابودشده یادافتادین ورپدروماددرتون لعنت.انشالله اسرائیل هم صاف بشه.چیزی آرش باقی نمیمونه که شما اینقدر زر زیادی نزنین
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
29
301
پاسخ
لعنت خدا بر شما و توطئه هایتان که هنوز مکر و بمبهایتان جان و تن مردم خاورمیانه را می سوزاند.
فارس ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
47
277
پاسخ
منتظر نباشیدزودترتکلیف بمب اتم و روشن کنیدایران بابمب اتم زنده کننده میراث پدرانمان است
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
38
301
پاسخ
بزنین اسرائیل و نابود و تصرف کنین حساب کار بیاد دستشون
مقدم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
28
277
پاسخ
شکر اضافی خوردی
حالا فقط باید تماشا کنی از این سگ هار چی باقی میمونه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
29
288
پاسخ
شما نامردها، خفه شید و دم از مذاکرات نزنید.
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۵
34
297
پاسخ
آلمانی ها جدیداً چرت و پرت زیاد میگن
پاسخ ها
عباس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷
هوا ورشون داشته خواب خرگوشی می بینن
