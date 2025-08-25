زندگی در شهرهای شلوغ به‌معنای قرار گرفتن دائمی در معرض نویز است؛ از صدای عبور هواپیما گرفته تا ماشین‌آلات ساختمانی و ترافیک. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که نویز مزمن نه‌تنها منجر به اختلال خواب و افت شنوایی می‌شود، بلکه با افزایش خطر بیماری‌های قلبی و سکته نیز مرتبط است. ساکنان مناطقی با سطح درآمد پایین‌تر، اغلب بیشتر در معرض این آلودگی هستند. در این گزارش با زیرنویس اختصاصی تابناک، با تجربه‌های زیسته و یافته‌های علمی درباره اثرات روانی و جسمی نویز آشنا می‌شوید.