آپدیت One UI ۷ گلکسی S ۲۳ FE رسما به ایران رسید

به گزارش تابناک، در یک اقدام نسبتا غافلگیرکننده، سامسونگ امروز به‌روزرسانی One UI 7 را برای ۲ مدل Galaxy S FE در ایران عرضه کرد. ساعاتی پیش کاربران گزارش دادند که آپدیت One UI 7 گلکسی S24 FE رسما در ایران عرضه شد.

به گزارش ترنجی، حالا اما دیگر همراهان ما که مدل Galaxy S23 FE را داشتند، خبر مشابهی می‌دهد. آپدیت One UI 7 گلکسی S23 FE رسما به ایران رسیده و پس از این به‌روزرسانی دستگاه شما با سیستم عامل Android 15 روشن می‌شود. براساس تجربیات قبلی از آپدیت نسخه جدید رابط کاربری سامسونگ برای ایران، این به‌روزرسانی همراه با فعال شدن 5G برای آن‌هاست.



آپدیت One UI 7 سامسونگ Galaxy S23 FE در ایران

حدود یک هفته قبل بود که به‌روزرسانی One UI 7 برای گلکسی اس ۲۳ اف ای در کره منتشر شد و حالا نوبت به بازار ایران رسیده است.

همان‌طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، آپدیت اندروید ۱۵ سامسونگ با One UI 7 برای گلکسی S23 FE در ایران حجمی در حدود ۴.۴ گیگابایت دارد. به صورت دقیق دستگاه شما باید یک فایل ۴۴۴۴ مگابایتی را دانلود کند تا این آپدیت رسمی OTA را اعمال نماید.



این به‌روزرسانی شامل وصله امنیتی ماه جاری میلادی یعنی April بوده و با فیرمور S711XXU6EYDA همراه است.



به احتمال زیاد طی امروز و روزهای آتی این به‌روزرسانی باید برای همه کاربران Galaxy S23 FE در ایران منتشر شود. با این حال اگر برای عرضه نشد و اگر شما کاربری کنجکاو و کمی عجول مثل ما هستید، آموزش زیر به شما کمک خواهد کرد تا همین حالا آپدیت وان یو آی ۷ گلکسی اس ۲۳ اف ای سامسونگ را نصب کنید.



در این آموزش اطلاعات شخصی شما پاک نخواهد شد اما حتما از اطلاعات مهم خود بک‌آپ تهیه کنید.



این آموزش بسیار ساده و آسان هست. به صورت خلاصه شما باید:



۱- با استفاده از نرم افزار Odin اقدام به نصب فایل آپدیت ارائه شده برای گوشی خود کنید.

۲- برای دانلود فایل آپدیت باید از وب‌سایت SamFW.com استفاده کنید.

۳- برای شناسایی CSC رام گوشی و مدل دقیق آن می‌توانید از نرم افزار SamKEY استفاده نمایید.

مهم‌ترین قابلیت آپدیت One UI 7 برای کاربران ایرانی

از مهم‌ترین ویژگی‌های آپدیت One UI 7 برای کاربران ایرانی می‌توان به فعال شدن ارتباط 5G دستگاه‌های سازگار با این فناوری اشاره کرد. باید توجه داشته باشید که این مهم منوط به وجود پوشش 5G در منطقه جغرافیایی شما نیز هست. همچنین از یاد نبرید که پس از آپدیت، از بخش اتصالات حتما ارتباط 5G فعال باشد.



مسیر فعال‌سازی ارتباط 5G در گوشی‌های سامسونگ:



۱- تنظیمات یا Settings

۲- ارتباطات یا Connections

۳- شبکه های موبایلی یا Mobile Networks

۴- سیم کارت مورد نظر را انتخاب و ارتباط 5G را انتخاب کنید.