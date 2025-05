سونات شماره 1 برای ویولن و هارپسیکورد در سی مینور | Bach - Sonata for violin and harpsichord no. 1 in B minor BWV 1014 قطعه‌ای از یوهان سباستین باخ است. اجرای این قطعه را توسط انجمن باخ هلند می‌بینید و می‌شنوید.